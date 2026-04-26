Madrid vivirá este domingo su gran fiesta de running con cerca de 47.000 corredores en el maratón 'Zurich Rock 'n' Roll'

Archivo - Cientos de personas participan en la 47ª edición del Zurich Rock 'N' Roll Running Series, a 27 de abril de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid volverá a vestirse de corto este domingo para convertirse en el epicentro del running durante la 48ª edición del maratón 'Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid', una cita ya consolidada en el calendario de la capital que reunirá en esta ocasión a cerca de 47.000 corredores en sus tres distancias: maratón, media maratón y 10 kilómetros.

La prueba, organizada por la Asociación Deportiva MAPOMA, cuenta con el sello Gold Label de la Federación Internacional de Atletismo, lo que la sitúa entre las grandes citas internacionales junto a maratones como Nueva York, Londres o Berlín.

El recorrido es exigente por la orografía de la ciudad y volverá a estar acompañado por más de 30 puntos de animación con música en directo, en una jornada en la que miles de espectadores saldrán a la calle para acompañar desde los márgenes y animar a los participantes.

La salida tendrá lugar en el Paseo de la Castellana, junto a la plaza de San Juan de la Cruz: a las 8 horas para el 10K y 08.45 horas para el maratón y la media maratón. Desde allí, los corredores atravesarán algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como la Puerta del Sol, el Palacio Real, la Casa de Campo, Madrid Río o el Museo del Prado, antes de alcanzar la meta en el Paseo de Recoletos, entre Cibeles y Colón.

El evento se prolongará hasta las 16.35 horas, con tiempos límite de 9.40 horas para el 10K, 13.24 horas para la media maratón y 16.34 horas para el maratón. A lo largo del recorrido se habilitarán puntos de avituallamiento con agua, bebida isotónica y alimento sólido, además de geles energéticos para los participantes de las distancias largas.

En esta edición, tal y como ha destacado el Gobierno regional en un comunicado, la cuarta parte de los corredores serán extranjeros, con participantes procedentes de más de 110 países. La de 2025 fue la más multitudinaria hasta la fecha, con 45.000 inscritos de 118 países, y tuvo como vencedores en maratón a los etíopes Derara Hurisa y Maritu Ketema.