Madrid se vuelca con la UE por el Día de Europa con proyecciones, actividades en colegios y música

La Real Casa de Correos luce en su fachada la bandera de la Unión Europea para conmemorar el Día de Europa - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se vuelca con la Unión Europea (UE) durante este fin de semana por el Día de Europa, que se celebra el 9 de mayo, con diferentes actividades en colegios, proyecciones de películas y música.

Durante estos días, la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, luce en su fachada una bandera de la Unión Europea, que permanecerá hasta el domingo, y el sábado el edificio institucional se iluminará de azul para celebrar esta efeméride. Para ello, se han organizado una amplia variedad de actividades gastronómicas, culturales y musicales para participar en esta celebración.

El Día de Europa homenajea la conocida Declaración Schuman del año 1950 pronunciada por el entonces ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman, y que dio origen a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, germen de la actual UE compuesta por 27 estados.

Además, y hasta el 12 de mayo, se ofrecerá en diferentes cines de centros culturales de las juntas municipales de Retiro, Puente de Vallecas, Usera o Vicálvaro las películas nominadas y la ganadora del Premio del Público LUX del Parlamento Europeo. Este año son 'Christy', 'Sorda', 'Un simple accidente', 'Love Me Tender' y 'Valor sentimental'.

El Premio del Público LUX es una iniciativa anual del Parlamento Europeo y la Academia de Cine Europeo, en colaboración con la Comisión Europea y la red Europa Cinemas. Rinde homenaje al cine europeo y pretende fomentar el debate con el público general sobre cuestiones sociales importantes que reflejan los valores comunes europeos, como la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo y la libertad de expresión.

Por otro lado, este viernes la plaza de la Villa de Madrid acogerá el acto solemne del izado de la bandera de la Unión Europea por el Día de Europa a las 10 horas. A ello se sumará, dos horas más tarde, el izado de la misma en la plaza Mayor de Las Rozas por parte de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ha organizado 60 sesiones gratuitas de cuentacuentos sobre la Unión Europea (UE) en 54 municipios de la región y seis aulas hospitalarias para difundir entre la población más joven los valores, la historia y las tradiciones de esta institución.

La actividad Cuenta Europa, que se extenderá hasta el 31 de mayo, se llevará a cabo en centros escolares, culturales y bibliotecas, además de en los hospitales públicos de Getafe, Clínico San Carlos, Gregorio Marañón, Niño Jesús, 12 de Octubre y Fuenlabrada.

Este año el equipo está formado por cinco cuentacuentos profesionales que acercarán la riqueza cultural de la UE, en sesiones de aproximadamente una hora. Además de en Alcalá de Henares y Patones, se han organizado actividades en Ajalvir, Algete, Alpedrete, Aranjuez, Becerril de la Sierra, Belmonte de Tajo, Boadilla del Monte, Brunete, Buitrago del Lozoya, Cabanillas de la Sierra, Carabaña, Casarrubuelos, Chapinería, Cobeña, Collado Villalba, Colmenar de Oreja, Coslada, Cubas de la Sagra, Daganzo, El Atazar, El Escorial, Fresnedillas de la Oliva, Fuente el Saz de Jarama y Fuentidueña de Tajo, entre otros.