Madrid vuelve al cole con 1,2 millones de alumnos, más profesores, menos ratios y una huelga en el horizonte

Archivo - Varios alumnos a la llegada al primer día de colegio en la Comunidad de Madrid, a 8 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un millón de alumnos vuelven 'al cole' este lunes en un curso escolar 2026/27 con 1.200 profesores y maestros más, 278,8 millones de euros en becas y ayudas al estudio, bajada de ratios y una huelga indefinida en la Educación pública madrileña en el aire, que podría arrancar el próximo 14 de octubre.

En total, este año la región tendrá un total de 1.251.281 alumnos y con 94,5% de las familias madrileños que han escolarizado a sus hijos en el centro elegido como primera opción. La vuelta será escalonada. Este lunes comenzarán el curso las escuelas infantiles y los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Especial y los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música de Educación Primaria.

El martes será el turno de los estudiantes de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria.

Además, el 80,3% de los matriculados cursarán sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos. Los colegios públicos e institutos contarán este curso con 68.899 profesores y maestros, 1.280 más que el pasado, a los que se suman otros 26.603 de la concertada, hasta alcanzar 95.502 profesionales en la red sostenida con fondos públicos.

A ellos se incorporarán específicamente este curso otros 673 docentes, con una inversión de más de 32,3 millones de euros, para reforzar las plantillas públicas y atender a alumnos con necesidades especiales, además de mejorar aspectos como la comprensión lectora, las matemáticas o la salud mental.

BAJADAS DE RATIO Y NUEVOS CEIPSOS

Uno de los principales cambios del curso será la extensión de la bajada de ratios. La medida, ya vigente en los tres cursos del segundo ciclo de Infantil, de 25 a 20 alumnos, llegará este año a toda la ESO, que pasa de 30 a 25 escolares por clase. En Primaria, 1º y 2º tendrán 20 alumnos por curso.

También crece el número de centros que imparten los dos primeros cursos de ESO, que pasan de los 52 autorizados el pasado año a 101 este curso, más del doble en un solo año.

La iniciativa se implanta progresivamente con el objetivo, según la Comunidad, de proteger a la infancia y la preadolescencia, combatir el fracaso escolar y el abandono de los estudios y mejorar el rendimiento, el descanso y los hábitos de alimentación de los alumnos.

MÁS ALUMNOS EN FP Y TASA HISTÓRICA EN INFANTIL

La Formación Profesional (FP) comienza el curso con un total de 192.590 alumnos, un 2,2% más que el pasado curso. Estos estudios ofrecen 168 títulos repartidos en 22 familias que se imparten en 178 centros públicos y que abarcan todo tipo de ciclos formativos, algunos de los cuales tiene un 100% de inserción laboral.

En cuanto al primer ciclo de Infantil, los 89.067 niños matriculados suponen una tasa histórica de escolarización del 57,8%. Por su parte, las Escuelas Oficiales de Idiomas, por su parte, amplían la oferta de español como lengua extranjera con dos nuevos centros, en Valdezarza y Móstoles, y nuevos cursos de actualización, perfeccionamiento y especialización.

UN TOTAL DE 40 NUEVAS AULA TEA EN 25 LOCALIDADES HASTA SUMAR 959

La Comunidad abrirá también 40 nuevas aulas del programa de escolarización preferente para alumnos con Trastornos del Espectro Autista (TEA) en 25 localidades, hasta alcanzar 959 aulas en 728 centros sostenidos con fondos públicos.

El Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar suma más de 10.000 alumnos de 439 colegios públicos, mientras que el Programa de Colegios Públicos de Atención Prioritaria contará con 40 centros en entornos desfavorecidos. Las Aulas Hospitalarias continuarán, asimismo, en 15 centros sanitarios de la región, después de atender el pasado curso a más de 9.000 escolares.

El nuevo curso estrenará 12 infraestructuras educativas públicas de nueva construcción o renovadas, con una inversión de 52,4 millones de euros, y permitirá sumar 3.630 plazas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación Especial.

Entre las novedades estará además la recuperación del emblemático pabellón 'La Nevera' del IES Ramiro de Maeztu. A ello se suma la finalización de las ampliaciones de tres colegios públicos: el Maruja Mallo de Móstoles, el Gabriela Morreale de Leganés y el Isabel la Católica de Alcorcón.

UNA HUELGA EDUCATIVA EN EL AIRE, PREVISTA PARA EL 14 DE OCTUBRE

La vuelta a las aulas estará marcada también por el conflicto abierto entre la Comunidad de Madrid y los sindicatos de la Educación pública, que mantienen convocada una huelga indefinida a partir del próximo 14 de octubre si no se alcanza un acuerdo.

El origen del desencuentro se encuentra en el acuerdo sectorial suscrito hace un año entre la Consejería de Educación y CCOO, UGT, CSIF y ANPE, con vigencia hasta 2028. La Comunidad defiende que está cumpliendo "a rajatabla" los compromisos recogidos en el documento, mientras que los sindicatos consideran que persisten problemas en los centros y reclaman nuevas medidas.

Para este curso, el acuerdo contempla la incorporación de 275 nuevos maestros y 300 puestos de Personal de Administración y Servicios (PAS), además de otras medidas para mejorar los recursos y las condiciones de la educación pública. La Comunidad sostiene que seguirá desarrollando los compromisos incluidos en el acuerdo hasta 2028, cuando se abrirá un nuevo proceso de negociación.

CCOO, UGT y CSIF han cuestionado, sin embargo, la situación con la que comienza el curso. CCOO ha señalado que el 61 por ciento de los centros públicos inicia las clases con "la plantilla incompleta" y que el 41 por ciento no ha recibido "el incremento de plantilla" que, según el sindicato, estaba comprometido en el acuerdo de 2025.

Por ello, defienden que la huelga es "la respuesta legítima y firme de los docentes" ante la situación de la educación pública madrileña. Por su parte, UGT considera que las cifras difundidas por la Consejería no resuelven "los problemas del profesorado" y reclama diálogo para evitar la huelga. Entre sus reivindicaciones indica "la reducción de la temporalidad, la falta de docentes, la reducción de la burocracia y demandas como la equiparación salarial con la media estatal y una mayor estabilidad laboral".

Desde CSIF han puesto el foco en el reparto de los nuevos recursos anunciados por el Gobierno regional y han reclamado criterios "públicos, objetivos y transparentes" para determinar qué centros recibirán los docentes y cuántos efectivos se asignarán a cada uno. Asimismo, pide que la planificación de los recursos humanos se negocie en la Mesa Sectorial con las organizaciones sindicales.

La Comunidad, por su parte, considera que la huelga es "política e innecesaria" y defiende que los compromisos adquiridos están en ejecución. La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha incidido además en que la movilización no está secundada por los cuatro sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial.

Las organizaciones sindicales mantienen así la convocatoria de huelga indefinida para el 14 de octubre, mientras reclaman a la Consejería que retome la negociación y alcance un acuerdo que permita evitar el conflicto y despejar la incertidumbre en la Educación pública madrileña.