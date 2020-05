Madrid ya ha superado el tope de 70 millones de superávit que puede invertir en emergencia social, según Almeida

Insta a llamar a Caballero, Colau, Ribó y Espadas para comprobar que la demanda para utilizar el cien por cien del superávit, no sólo el 20, no busca debilitar al Gobierno de la Nación

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la ciudad ya ha superado los 70 millones de euros destinados a gastos derivados del coronavirus, cantidad que corresponde al 20 por ciento del superávit marcado por el Gobierno de la Nación como tope a utilizar por las haciendas locales para hacer frente a las emergencia social por la Covid-19.

Almeida ha recordado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que ya la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, cifró en 200 millones de euros los necesarios para afrontar estas partidas para, a renglón seguido, tratar de tumbar cualquier acusación de que el Ayuntamiento de Madrid busque el "desgaste político" del Ejecutivo de PSOE y UP en su reclamación de que puedan emplear el cien por cien del superávit para estos fines.

"Exigimos que se dé respuesta a la petición del Ayuntamiento para utilizar ese dinero a atender la emergencia social, con gastos extraordinarios que el Ayuntamiento tiene y va a tener en los próximos meses", ha demandado Almeida, que ha recordado que es una petición "de justicia" formalizada por la Federación Madrileña de Municipios y planteada por Madrid hace dos meses, sin respuesta todavía por el Gobierno central.

Martínez-Almeida ha instado a todo aquel portavoz de grupo político que dude de la intencionalidad de la reclamación municipal que llame "a Abel Caballero (alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia) y Juan Espadas (Sevilla)". Y que lo hagan para comprobar "si lo acordado tiene intencionallidad política o si obedece a una situación dramática de los ayuntamientos". "No es una reclamación para desgastar al Gobierno de la Nación", ha insistido.

Almeida también ha cargado contra las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso, en las que avanzó que no se permitiría a los ayuntamientos hacer uso completo de su superávit "porque consideran que el dinero es de todos y no sólo del Ayuntamiento".

"No dudamos de la cooperación pero cuando hay que atender las necesidades de todos los madrileños habrá que atender a todos los madrileños", ha defendido, después de lanzar de nuevo "un grito desesperado al Gobierno de la Nación" instándole a que no hagan batalla de esto porque "no beneficia a nadie".