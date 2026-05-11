Los madrileños cada vez valoran más vivir en nuevos desarrollos y destacan viviendas con protección, según un estudio

Archivo - Varios obreros trabajan en la construcción de una vivienda nueva, a 29 de julio de 2025, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en la Comunidad de Madrid cada vez valoran más vivir en nuevos desarrollos, en especial en la zona sureste de la capital, y destacan las viviendas con protección que hay en algunos como el de Valdecarros.

Así consta en el I Barómetro de Vivienda de la Comunidad de Madrid de GAD3 y Valdecarros Madrid, que han presentado este lunes en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos la responsable de investigación cualitativa de GAD3, Patricia Abad, y el presidente de Valdecarros Madrid, Luis Roca.

Los encuestados opinan que los nuevos barrios actualmente en marcha son una pieza relevante para aliviar la tensión habitacional. El principal impacto positivo que se atribuye a estos desarrollos es el aumento de la vivienda asequible (42%) y el incremento de la oferta disponible (35%). La búsqueda de vivienda protegida lidera la demanda en los nuevos desarrollos de forma absoluta: 44% en venta y 37% en alquiler, muy por encima de la vivienda libre.

En concreto, los desarrollos del sureste aprueban con claridad, y es que un 59% de los encuestados valora positivamente sus zonas verdes. Frente a los prejuicios sobre la periferia, han destacado que el sureste de la capital cosecha buenas críticas en accesibilidad, uno de los asuntos que más valoran los madrileños junto al transporte o los servicios públicos.

El 53% de los encuestados lo señala, percepción que mejora hasta el 63% entre quienes consideran vivir en la zona. Este dato refuerza su potencial para atraer a residentes que necesitan desplazarse por la Comunidad, han trasladado.

En el caso concreto de Valdecarros, señalan que ya ha despertado el interés de los madrileños, y el 64% de los encuestados consideraría trasladarse a este desarrollo, una predisposición que supera holgadamente la barrera del 60% en la práctica totalidad de perfiles, ha dado a conocer su presidente. Además, el proyecto genera una opinión abiertamente favorable en el 80%.

A la hora de diseñar Valdecarros desde cero, los futuros residentes subrayan entre sus exigencias la movilidad y el transporte en el primer puesto (52%), seguidos por colegios y centros de salud (45%).

La principal fortaleza de Valdecarros radica en su oferta de vivienda asequible, ya que el 55% de los inmuebles proyectados sobre plano (más de 28.400 pisos) contará con algún régimen de protección pública.

TRANSPORTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y PROTECCIÓN DE VIVIENDA

El presidente de la junta de compensación ha señalado que desde Valdecarros van a ser capaces de atraer a un conjunto importante de población, no solo por la propiedad del suelo y la protección, sino por todas las promociones que se van a realizar también desde la iniciativa privada. A ellos suman las conexiones de transporte y la superficie comercial, con una parcela por encima de los 30.000 metros cuadrados.

En el caso del transporte, se trabaja ya en las conexiones en ejecución, con prioridad también de vías de autobús rápido y centrados ahora en las tres primeras etapas de urbanización, que permitirá entregar los primeros pisos a principios de 2029.

Se contará también con equipamientos privados y públicos que están proyectados incluso "por encima de las necesidades" que tiene el proyecto para dar servicio a los ciudadanos, ha indicado Roca.

ACABAR CON LA INSEGURIDAD JURÍDICA

A nivel general, el presidente de Valdecarros Madrid ha puesto el foco en la necesidad "fundamental" de modificar la Ley de Vivienda porque hay un "problema de seguridad jurídica muy relevante".

"Yo creo que todos los partidos están de acuerdo en el fondo del cambio de esa ley. Ahora bien, cuando metemos la política en la ecuación (...) sirve poco para dar soluciones. Y luego, otro cambio que yo creo que sería muy importante para mejorar la accesibilidad, y ahora no hablo de desarrollos, es devolver confianza al propietario de vivienda para que se pongan viviendas en alquiler de la ciudad", ha valorado.

Así, ha subrayado que el 95% de los propietarios de vivienda en España son particulares y están retirando los pisos del mercado por "la preocupación de la ocupación o los impagos".

"Preocupación que estará más o menos justificada, pero que al final es miedo, y el miedo frena esa oferta. Si hubiese una normativa que, digamos, eliminase esa preocupación, estoy convencido de se podrían muchísimas viviendas en el mercado", ha señalado.