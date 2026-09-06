Los madrileños se lanzan a disfrutar las fiestas de sus barrios "sin incidentes" para cerrar el verano

Archivo - Organizadores preparan las rajas de melón para la Carrera de La Melonera, en la Junta Municipal del distrito de Arganzuela, a 7 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños se lanzan estos fines de semana de septiembre a disfrutar de las fiestas de sus barrios "sin incidentes" para cerrar el verano "en un clima de cordialidad y alegría".

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, tras participar en un concierto homenaje a Ceuta de la Banda Sinfónica Municipal, en un fin de semana festivo en zonas de Madrid como Arganzuela, con La Melonera, o Aravaca.

"Ya han vuelto todos los madrileños, con lo cual se han lanzado a disfrutar de este último coletazo de las vacaciones", ha afirmado, además de destacar la respuesta de los vecinos que se unen a estas fiestas y participan incluso en las de otros barrios.

Coincide esto también con el cierre de las piscinas municipales, que acaban temporada este domingo y se despiden hasta el verano que viene pese a las altas temperaturas que sufre todavía la capital.

Sobre ello, Rivera de la Cruz ha recordado que ampliar la temporada es complicado porque lleva consigo contratos se mantenimiento, de seguridad y también de socorristas, por lo que no se puede "improvisar según el calor que haga".

"Ojalá pudiéramos saber hasta cuándo va a extenderse el calor, igual que ojalá pudiéramos saber cuánto va a empezar a hacer el calor real. Hay años que se han abierto las piscinas y han estado 10 días que la gente no se ha podido bañar. Los compañeros de Deporte hacen lo posible por ver qué posibilidades hay, pero puedo decir que es difícil por el dispositivo extraordinario", ha explicado.