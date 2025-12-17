Archivo - Cabinas del Teleférico de Madrid - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha ratificado que los madrileños podrán volver a disfrutar del Teleférico "a finales de 2026".

Desde Vallecas, donde se ha celebrado el 75 aniversario de su adhesión a Madrid, el alcalde ha explicado que la licitación "no es sencilla", unido al complejo desmontaje.

El pasado abril la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid) sacaba a licitación por procedimiento abierto la renovación total del Teleférico con un presupuesto base de 36,8 millones de euros.

El contrato tiene un valor estimado de 31,9 millones de euros y el presupuesto base de licitación alcanza los 36,8 millones. La primera fase, la redacción del proyecto de ejecución, cuenta con un presupuesto de 690.703 euros y la segunda, la ejecución de la obra, alcanzaría los 29,7, de los cuales casi la mitad iría destinada a la instalación electromecánica.

La renovación total del Teleférico es la solución que ha encontrado el Ayuntamiento al estado en el que se encuentra la instalación debido al desgaste temporal sufrido desde su apertura en 1969, que ocasionó la suspensión del servicio y su cierre en 2022 tras una inspección de cable con resultado desfavorable.

Se reformarán las estaciones, se sustituirán todas las cabinas y se instalará un nuevo sistema tecnológico para convertirlo en un activo turístico. La renovación y el cambio de tecnología permitirá dotarlo de un funcionamiento completamente automático y seguro, que garantizará la accesibilidad universal y lo convertirá en un medio de transporte respetuoso con energía limpia como fuente de alimentación y bajas emisiones de ruido.

SURCANDO EL CIELO DE MADRID DESDE 1969

El Teleférico de Madrid fue inaugurado en junio de 1969 por el entonces alcalde Carlos Arias Navarro. Con las directrices técnicas de la empresa suiza Von Roll y bajo la supervisión del Ministerio de Obras Públicas, las obras comenzaron a mediados de 1968 y concluyeron en el plazo de un año, con una inversión inicial de 100 millones de pesetas.

El Teleférico fue concebido con una longitud de 2.500 metros y dos estaciones, la terminal motora en el paseo del Pintor Rosales y la terminal tensora en el Cerro Garabitas, situada en la Casa de Campo. El viaje, con una duración de once minutos, transcurre a 40 metros del suelo, asegurando una de las mejores vistas de Madrid.