Maestre acusa a Almeida de "esconder" la bandera arcoíris porque "se avergüenza" del Orgullo LGTBI

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha acusado este lunes al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "esconder" la bandera arcoíris porque "se avergüenza" del Orgullo LGTBI, "un símbolo de diversidad, que ondea frente a regímenes totalitarios".

"Tiene que explicar por qué no ha participado en ni un solo acto del Orgullo LGTBI, ni en una rueda de prensa, exposición, manifestación, ni un acto cerca de la bandera LGTBI. Yo creo que no hay razón para que no haya hueco en su agenda; las únicas veces que se ha dirigido al Orgullo es con reproches, con esa teoría del lobby rosa", ha afeado al regidor.

Además, Maestre ha advertido de que "es el último año en el que no ondee orgullosa en Cibeles" pese a que este 2022 se ha caracterizado, ha continuado, por "complicaciones, trabas burocráticas a los organizadores del mayor evento, y otro año para que no esté la bandera en Cibeles". "Madrid es hoy una excepción en Europa y España", ha afeado.

En opinión de Almeida, es Más Madrid quien "empequeñece esa bandera" porque para la formación, ha añadido "las personas LGTBI les son absolutamente indiferentes". Considera el regidor que "el armario más grande de España" es aquel en el que la izquierda quiere "meter a todos los que no comparten su visión del feminismo, derechos LGTBI, de la vida... el armario más grande es el del sectarismo de la izquierda".

Pero, ha continuado, "los españoles tiran a patadas ese armario en el que la izquierda quiere encerrar, porque están hartos de su superioridad moral". "Buscamos la igualdad entre hombres y mujeres, pero les molesta porque no pensamos exactamente cómo llegar a la consecución de los objetivos", ha finalizado.