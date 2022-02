Maestre advierte a Almeida que "con la cabeza de Carromero" no zanjan nada y acusa al PP del "desapego" a la política

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha advertido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "con la cabeza de Ángel Carromero" no zanjan nada para acusar, a renglón seguido, al PP del "desapego" y desafección de la ciudadanía hacia la política.

Toda la Corporación municipal, menos Vox que se ha abstenido, ha aprobado la celebración de una comisión de investigación y un Pleno monográfico para analizar el presunto espionaje del entorno de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, empleando para ello recursos municipales.

Para Maestre, el presunto uso de recursos públicos para fines partidistas "no es una novedad, es el modus operandi del PP desde hace 25 años". En este caso se ha traducido en una "profunda crisis institucional en el Ayuntamiento y la Comunidad que afectan a la imagen de Madrid".

"No hablamos de una peleíta más del PP porque se implica a cargos y empresas públicas. Y no ha habido explicaciones convincentes", ha espetado Maestre, que ha exigido a Almeida que explique "por qué dimite Carromero, por qué no se le cesó si esos acontecimientos se estaban produciendo, quiénes son el resto de personas señaladas, por qué siguen en sus puestos sin dar explicaciones".