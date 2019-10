Maestre aplaude la decisión de Ganar Móstoles y espeta a Podemos que prioricen la ética antes que su asiento

Publicado 07/10/2019 13:52:23 CET

La portavoz mediática de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha aplaudido y ve con "orgullo" la decisión de Ganar Móstoles-Más País de retirar su apoyo al gobierno encabezado por la socialista Noelia Posse porque "no ha estado a la altura" y espeta a Podemos, el tercer socio del hasta ahora tripartito, que prioricen la ética antes que su asiento.

"Esperamos que el resto (de formaciones) estén a la altura y que no prioricen su asiento sobre cuestiones éticas inapelables", ha lanzado Maestre al ser preguntada en rueda de prensa. Además la edil no sólo ha cargado contra Posse por "no estar a la altura" sino también contra el PSOE por su "pasividad".

La concejala tiene claro que el PSOE tiene capacidad para exigir a la alcaldesa que se retire porque está "arrastrando el nombre de la ciudad por todos los fangos posibles" pero no lo ha hecho, ni ellos "ni sus socios de gobierno".