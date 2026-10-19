Maestre condena la 'clavada' del "tasazo de basuras" con un Almeida que "permite incumplir el contrato a las empresas"

Archivo - Varias bolsas de basura, a 29 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid ha pedido colaboración a la ciudadanía no sacando la basura en Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, debido a que esos días no hay servicio - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la 'clavada' del "tasazo de basuras injusto" cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "permite incumplir el contrato a las empresas" de recogida y "sin que les cueste un euro".

"Almeida se lo permite mientras nos clava un tasazo de basuras injusto y mal diseñado", ha rechazado la también jefa de la oposición en un comunicado. Madrid tiene un problema grave de basuras, es evidente, a los ojos de todo el mundo, las calles y los contenedores rebosan a todas horas, todos los días", ha descrito la edil.

Y "curiosamente las empresas de recogida pueden incumplir el contrato que tienen con el Ayuntamiento sin consecuencias porque Almeida se lo permite, mientras a los ciudadanos nos clava un tasazo injusto y mal diseñado. Este año van más de 15.000 quejas vecinales por contenedores desbordados".

"¿Cuántas multas le ha impuesto el Ayuntamiento a las empresas por esos contenedores desbordados? 435. Dos por semana en una ciudad de 3,5 millones de habitantes. Es una cifra tan ridícula que invita a seguir incumpliendo, a las empresas les sale a cuenta", ha advertido Maestre.

La portavoz de Más Madrid ha añadido que, "mientras tanto, los vecinos bajan la bolsa, el contenedor está lleno y acaban dejándola en el suelo", esto es, "las empresas incumplen y cobran igual". Sumado a una tasa de basuras "que sube un 5% y con la que el Ayuntamiento recaudará más de 300 millones de euros para seguir haciendo regales fiscales a los que más tienen".

Más Madrid ha recordado que la Justicia declaró "ilegal" la tasa de basuras de 2025, unido a que "el alcalde se niega a devolver" al haber recurrido ante el Tribunal Supremo.