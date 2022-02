Maestre está convencida de que Almeida estaba al tanto pero que "mandó el trabajo sucio y pagar el pato a Carromero"

"Tras la guerra total del PP, ahora toca la operación salvar al soldado Almeida" en el partido

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, está convencida de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, estaba "al tanto" pero que "mandó el trabajo sucio y pagar el pato al que fuera director general de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero".

Esta es la hipótesis en la que cree y que ha expuesto en el Pleno monográfico, solicitado por su grupo, sobre el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con recursos municipales.

Las otras dos hipótesis que ha planteado en Cibeles, y por las que no apuesta, pasan por que el exministro de Justicia Rafael Catalá, Gallardón y Ayuso "mientan porque nunca hubo intento de espionaje" o que "hubo trama de espionaje pero usted (a Almeida) no sabía nada, con un plan a sus espaldas del que, cuando se entera, no dice nada ni avisa a sus socios, ni hay ceses sino que pretende correr un tupido velo".

"Y si no ha pasado nada, ¿por qué dimite Carromero?", ha cuestionado al alcalde. También ha llamado la atención sobre que cuando Almeida se compromete a que todas las personas del PP comparecerán en la comisión de investigación, Carromero "se da de baja, qué casualidad". Por eso Maestre le ha exigido que le inste a comparecer "por responsabilidad política y ética" y si no "le está protegiendo a él y a usted mismo".

Para Maestre, "tras la guerra total del PP, ahora toca la operación salvar al soldado Almeida" en el partido, algo que no hace "por el Ayuntamiento ni por transparencia" sino para "colocarse mejor en la carrera 'popular'".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))