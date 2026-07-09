Maestre cree que Feijóo fue "sincero" sobre bajas laborales pese a meter "en problemas" a PP con su "cadena de errores"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante la presentación del Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, cree que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido "sincero" en sus declaraciones sobre las bajas laborales, que ha enmarcado en "una cadena de errores" del 'popular" que meten en "problemas" a su partido.

Así lo ha compartido en declaraciones a los medios desde el Círculo de Bellas Artes al ser preguntada por las declaraciones de Feijóo este martes, quien cuestionó que un trabajador de baja cobre lo mismo que cuando está trabajando y defendió la necesidad de combatir el absentismo laboral, incluso "con o sin acuerdo" entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos.

Maestre ha asegurado que las palabras de Feijóo ha "ido de cara" y ha dicho "lo que hará" si llega al Gobierno de España en base a su "idea política" y su "ideología". Pese a ello, ha afirmado que sus declaraciones demuestran que es "mal candidato y dirigente", que "encadena un error tras otro" y que mete a su partido en "problemas", despertando así "incomodidad" tanto en Génova como en el PP de Madrid.

"Lo que ha hecho el señor Feijóo es ser sincero y hablar de lo que para él es un problema en España, que no son las decenas de miles de horas extra que la gente hace sin cobrar nada, que no son las situaciones de abuso y de precariedad que se producen en los trabajos, en las oficinas, en las empresas, en las fábricas, en muchísimos lugares de este país, sino un invento ideológico creado para trabajar, para luchar perdón en contra de los trabajadores", ha expuesto.