Maestre, sobre Errejón: "Hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales"

La coportavoz de Más Madrid y jefa de la oposición en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha subrayado que "hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales", después de conocerse que la actriz Elisa Mouliaá haya retirado la acusación que mantenía contra el exdiputado Íñigo Errejón por presunto abuso sexual.

En una entrevista con Europa Press, Maestre ha trasladado su "máximo respeto a las mujeres, a sus testimonios, a sus denuncias", además de apuntar que "la acción de la justicia a veces es capaz de resolver estas denuncias y a veces no".

Y sobre el caso concreto que atañe a su excompañero de formación, Rita Maestre ha remarcado que "hay responsabilidades políticas también cuando no existan responsabilidades judiciales o no se demuestren".

"Este era un caso en el que la incompatibilidad entre el cargo y las palabras tenía más que ver con la incoherencia política que con una cuestión judicial. Por eso desde el primer momento exigimos esa dimisión y así sucedió", ha señalado.

Mouliaá ha comunicado este miércoles que retira la acusación que mantenía contra Errejón. A través de las redes sociales, la actriz ha argumentado que "no es una retractación, es un límite", explicando que toma esa decisión porque "ninguna otra víctima ha dado el paso" y se siente "sola sosteniendo todo".

"Y no puedo seguir haciéndolo. No porque no sea verdad, sino porque nadie debería cargar sola con algo así. Si la justicia continúa, por tratarse de un proceso de naturaleza pública, lo hará sin mi participación. Yo me retiro con la conciencia tranquila", ha asegurado.

"No huyo, termino mi parte demostrando que no quiero dinero ni protagonismo: la verdad ya camina sola", ha sostenido. Mouliaá pedía que Errejón fuera condenado a 3 años de cárcel y a pagarle 30.000 euros de indemnización por daños morales por presuntos abusos que habrían tenido lugar en octubre de 2021.

La Fiscalía de Madrid pidió al juez instructor, Adolfo Carretero --que procesó a Errejón--, que archivara la causa contra el exdiputado al entender "insuficientes" los indicios delictivos en su contra como para formular escrito de acusación.