Maestre lamenta que sólo se recupere para residencial un 2% de VUT y acusa a Almeida de "falsear cifras de sanciones"

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MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha lamentado que sólo se haya conseguido recuperar en 2025 para el uso residencial el 2% de las viviendas de uso turístico (VUT), para acusar al equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "falsear las cifras de sanciones".

El Ayuntamiento de Madrid consiguió el año pasado recuperar para el uso residencial hasta 323 viviendas de uso turístico (VUT) sin licencia, dictó orden de cese para otras 315 a partir de 502 resoluciones, archivó el expediente de 137 por restablecimiento de la legalidad al no dedicarse ya al uso turístico e impuso 117 sanciones al no estar en posesión de licencia, de las que 110 se cuantificaron en 30.000 euros cada una.

Esas 323 recuperadas suponen un 10,2% más que en 2024 (se recuperaron 293 pisos ilegales) y un 32,9% más que dos ejercicios antes, cuando no se había puesto en marcha el Plan Reside, según el informe de gestión de la Agencia de Actividades, cuyo Consejo Rector se celebrará este jueves.

"El mensaje que manda Almeida con su política de inspecciones de pisos turísticos ilegales es muy claro: si tienes un piso turístico ilegal aquí en Madrid, no te preocupes, que aquí nadie te va a sancionar", ha lamentado la jefa de la oposición en un comunicado.

Ante la respuesta a la petición de información recibida ayer, Más Madrid ha constatado que las cifras 'bailan' porque a ellos les contestan que "han impuesto 39 sanciones por valor de 30.000 euros, no las 117, de las que 110 han sido por 30.000 euros cada una".

Maestre ha calificado esto de "una desvergüenza del PP que sobrepasa todas las señales rojas". "Cuando pedimos a Almeida que acredite qué viviendas han vuelto a ser hogares, no lo hace; cuando pedimos los estudios que acrediten la eficacia de su supuesto Plan Reside, tampoco los mandan; de las 15.000 viviendas turísticas ilegales que hay hoy en Madrid apenas han recuperado 300, es decir, un 2%, y encima falsean las cifras de las sanciones", ha enumerado la edil.

"Almeida no tiene ningún plan para solucionar el problema de la vivienda en Madrid salvo el de manipular y maquillar las cifras y salvo el de poner Madrid a los pies de los buitres carroñeros y convertirla en una ciudad sin ley", ha condenado.