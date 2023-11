Maestre reivindica la "agenda y mirada madrileña" de Más Madrid sin que impida poner granito de arena en escala nacional

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reivindicado la "agenda y mirada madrileña" de la formación sin que esto impida poner su "granito de arena en la escala nacional", unas declaraciones que se han producido tras conocerse que Mónica García será la próxima ministra de Sanidad.

"Nosotros hemos sido siempre parte de los avances y también de las grandes retos que tenía nuestro país. Es evidente para todo el mundo que el voto madrileño en las elecciones de julio fue determinante para que la coalición progresista de PSOE y Sumar, de la que formamos parte, pudiera convertirse en un gobierno. Siempre hemos estado en los momentos históricos cuando se nos requería", ha declarado Maestre en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Maestre ha insistido en que Más Madrid es "la principal fuerza progresista" en la ciudad y en la región, por lo que les toca "la responsabilidad de estar a la altura de esos votos", además de poner su "granito de arena en la escala nacional para que esos votos se conviertan en un gobierno".

Ante el congreso regional de la formación de esta semana, cuyas votaciones se conocerán este martes, Maestre --número dos de la candidatura que lidera Mónica García-- se ha comprometido a "seguir haciendo política de las cosas importantes, de las cosas concretas y hacer política con agenda y con mirada madrileña, lo que no implica que no haya también una mirada y una participación en la política nacional".

"Para nosotros el precio de las escuelas infantiles, si hay o no contaminación, si hay o no listas de espera para los pediatras es la razón de ser de nuestra existencia política y no vamos a dejar de prestarle la atención, aunque a veces el foco esté muy centrado en la política nacional", ha subrayado. Para eso han convocado el congreso, "para seguir avanzando, para seguir creciendo, para pensar en lo que se puede hacer mejor, para salir más fuertes".