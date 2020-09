Maestre ve "al portavoz del PP" y no al alcalde de Madrid, "que debería estar defendiendo a sus vecinos"

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha espetado en el Pleno de Cibeles que ve "al portavoz del PP", José Luis Martínez-Almeida, y no al alcalde de Madrid, "que debería estar defendiendo a sus vecinos".

"Le veo de plató en plató", ha lanzado la edil, que cree que Almeida debería estar "acompañando a los 30.000 vecinos de Abrantes reclamando médicos para el centro de salud o seriedad a la Comunidad y el Estado".

"Son sus vecinos los que mueren, son las empresas de la ciudad las que cierran y sólo le vemos en una constante defensa de la gestión de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso", ha declarado Maestre.

Almeida le ha contestado que está en la calle. "En la última semana he visitado los seis distritos afectados por las restricciones. He hablado con los vecinos de Abrantes. Si quiere encontrarme, me encontrará en las calles, siempre al lado de los madrileños", ha replicado.