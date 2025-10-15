MAEX aterriza en Madrid con dos nuevas clínicas dentales bajo la dirección de Cristina Viñuela

Cristina Viyuela García, odontóloga especializada en estética dental y ortodoncia invisible
Cristina Viyuela García, odontóloga especializada en estética dental y ortodoncia invisible - MAEX
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 15 octubre 2025 10:59

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

MAEX, el sello dental de DONTE GROUP, ha aterrizado en Madrid con la apertura de dos nuevas clínicas dentales, que serán dirigidas por Cristina Viyela García, y con las que alcanza un total de trece centros en toda España.

Bajo la denominación 'MAEX Cristina Viyuela', los nuevos centros están ubicados en localizaciones estratégicas de la capital: en el número 4 de la calle Zurbano, junto a la calle Génova, en pleno centro de la ciudad y con excelentes conexiones de transporte; y en el número 94 de la Avenida Gran Vía de Hortaleza, (Glorieta Sandro Pertini), en un área residencial muy comunicada con la zona norte y este de la capital.

En ambos casos estarán dirigidas por Cristina Viyuela García, odontóloga especializada en estética dental y ortodoncia invisible, quien ha destacado el "compromiso con la excelencia". Así, según ha explicado la compañía, las clínicas destacan por un enfoque centrado en cada paciente, "considerado siempre como único", y por el compromiso de brindar "una experiencia personal y diferente, con un trato cercano, profesional y ético".

"Ser multidisciplinares está en nuestro ADN, eso es lo que nos permite ofrecer a los pacientes una amplia variedad de soluciones. De igual manera, formar parte de este sello de excelencia no hace más que reforzar esa cualidad que tenemos, impulsándonos a brindar, de la mano de la innovación y la tecnología, una atención de la máxima calidad, con tratamientos de alta complejidad y un cuidado personalizado", ha detallado.

Para ello, cuentan con un equipo de doctoras que abarcan todas las áreas de la odontología, con amplia experiencia y en constante formación sobre nuevas técnicas. Entre sus especialidades destacan el diseño de sonrisa, la ortodoncia --incluida la ortodoncia invisible--, la estética dental, las carillas dentales, la periodoncia y los implantes, ha explicado la compañía en un comunicado.

Además, ofrecen tratamientos de prótesis dentales, endodoncia, odontología conservadora, cirugía oral y odontopediatría, lo que permite dar respuesta integral a las necesidades de pacientes de todas las edades.

También apuestan por técnicas innovadoras como la limpieza dental especializada que mejora la experiencia y la eficacia del tratamiento, y por la sedación consciente, una opción que facilita los procedimientos en pacientes con miedo o ansiedad, ha subrayado MAEX.

TRECE CENTROS EN TODA ESPAÑA

Con estas incorporaciones, MAEX alcanza un total de 13 centros a lo largo del territorio nacional, tras las clínicas ya operativas en Málaga, Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, San Sebastián, Bilbao, Ibiza, Alicante, Vigo, Pontevedra y Sevilla.

Javier Martín, CEO de DONTE GROUP, ha recalcado que "sumar una clínica a la familia siempre es un orgullo y aún más cuando se trata de dos centros reconocidos y situados en la capital de España", algo que les permite acercase a nuevos públicos.

"Las incorporaciones de MAEX Cristina Viyuela reflejan no solo el rápido crecimiento y evolución de la marca, sino también nuestro firme compromiso con la innovación y con los pacientes. Porque, al final, la excelencia en odontología nace por y para ellos, el verdadero centro de todo lo que hacemos. Con esta integración, reafirmamos nuestro objetivo de alcanzar al menos 50 centros distribuidos en todo el país", ha subrayado.

Contador

Lo más leído