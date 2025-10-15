MAEX aterriza en Madrid con dos nuevas clínicas dentales bajo la dirección de Cristina Viñuela

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

MAEX, el sello dental de DONTE GROUP, ha aterrizado en Madrid con la apertura de dos nuevas clínicas dentales, que serán dirigidas por Cristina Viyela García, y con las que alcanza un total de trece centros en toda España.

Bajo la denominación 'MAEX Cristina Viyuela', los nuevos centros están ubicados en localizaciones estratégicas de la capital: en el número 4 de la calle Zurbano, junto a la calle Génova, en pleno centro de la ciudad y con excelentes conexiones de transporte; y en el número 94 de la Avenida Gran Vía de Hortaleza, (Glorieta Sandro Pertini), en un área residencial muy comunicada con la zona norte y este de la capital.

En ambos casos estarán dirigidas por Cristina Viyuela García, odontóloga especializada en estética dental y ortodoncia invisible, quien ha destacado el "compromiso con la excelencia". Así, según ha explicado la compañía, las clínicas destacan por un enfoque centrado en cada paciente, "considerado siempre como único", y por el compromiso de brindar "una experiencia personal y diferente, con un trato cercano, profesional y ético".

"Ser multidisciplinares está en nuestro ADN, eso es lo que nos permite ofrecer a los pacientes una amplia variedad de soluciones. De igual manera, formar parte de este sello de excelencia no hace más que reforzar esa cualidad que tenemos, impulsándonos a brindar, de la mano de la innovación y la tecnología, una atención de la máxima calidad, con tratamientos de alta complejidad y un cuidado personalizado", ha detallado.

Para ello, cuentan con un equipo de doctoras que abarcan todas las áreas de la odontología, con amplia experiencia y en constante formación sobre nuevas técnicas. Entre sus especialidades destacan el diseño de sonrisa, la ortodoncia --incluida la ortodoncia invisible--, la estética dental, las carillas dentales, la periodoncia y los implantes, ha explicado la compañía en un comunicado.

Además, ofrecen tratamientos de prótesis dentales, endodoncia, odontología conservadora, cirugía oral y odontopediatría, lo que permite dar respuesta integral a las necesidades de pacientes de todas las edades.

También apuestan por técnicas innovadoras como la limpieza dental especializada que mejora la experiencia y la eficacia del tratamiento, y por la sedación consciente, una opción que facilita los procedimientos en pacientes con miedo o ansiedad, ha subrayado MAEX.

TRECE CENTROS EN TODA ESPAÑA

Con estas incorporaciones, MAEX alcanza un total de 13 centros a lo largo del territorio nacional, tras las clínicas ya operativas en Málaga, Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, San Sebastián, Bilbao, Ibiza, Alicante, Vigo, Pontevedra y Sevilla.

Javier Martín, CEO de DONTE GROUP, ha recalcado que "sumar una clínica a la familia siempre es un orgullo y aún más cuando se trata de dos centros reconocidos y situados en la capital de España", algo que les permite acercase a nuevos públicos.

"Las incorporaciones de MAEX Cristina Viyuela reflejan no solo el rápido crecimiento y evolución de la marca, sino también nuestro firme compromiso con la innovación y con los pacientes. Porque, al final, la excelencia en odontología nace por y para ellos, el verdadero centro de todo lo que hacemos. Con esta integración, reafirmamos nuestro objetivo de alcanzar al menos 50 centros distribuidos en todo el país", ha subrayado.