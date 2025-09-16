Manos Limpias denuncia en los juzgados al delegado por el "insuficiente" dispositivo de La Vuelta

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia en los Juzgados de Instrucción contra el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones y otras infracciones en relación al dispositivo policial desplegado durante la última etapa de La Vuelta a España con motivo de las protestas propalestinas.

La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se sustenta también en un delito de imprudencia grave con resultado de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, así como un posible delito de prevaricación administrativa.

El documento judicial recoge que con motivo de la finalización de La Vuelta ciclista a España, la capital de Madrid, el denunciado montó un dispositivo policial que a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó "insuficiente".

Así, relata que las órdenes recibidas por parte de la Delegación del Gobierno, estaban "únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes".

Según Manos Limpias, "los mandos policiales denuncian que Interior les envió con las manos atadas". "Los agentes se quejan de que el dispositivo se diseñó para fracasar y que no recibieron ninguna orden, por lo que estaban imposibilitados para actuar", añade la denuncia.

"En definitiva, los antidisturbios aseguran que se les mandó al operativo con las manos atadas. Sin órdenes específicas durante el desarrollo de los actos de violencia, y sin ninguna planificación y protocolo que pudiera evitar los actos que pueden ser clasificados de kale borroka (terrorismo callejero)", agrega.

Asimismo, Manos Limpias denuncia que el delegado "se jactó públicamente ante todos los medios de comunicación de que el evento había sido un éxito (éxito en el sentido de que la prueba no pudo practicarse) y que apenas hubo incidentes".

"Es evidente que hubo 25 policías heridos y únicamente dos detenidos. Sorprende enormemente que en una manifestación tremendamente violenta, únicamente pudiera haber dos detenidos. Esta es la prueba evidente de que las órdenes emitidas por el denunciado consistían en guante blanco con respecto a los violentos", agrega.

Por ello, solicita que se cite a declarar a los policías que tuvieron que ser atendidos por las lesiones sufridas, asimismo a los representantes de la principales organizaciones policiales que han denunciado el dispositivo policial y las órdenes recibidas por parte del denunciado.