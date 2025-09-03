Manuela Bergerot, sobre si se presentará a las elecciones de 2027: "Será un orgullo estar donde Más Madrid me necesite"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ofrece declaraciones a los medios, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 25 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Destaca el papel de Mónica García: "Su segundo apellido es mejor ministra de Sanidad de España"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que estará donde su partido le "necesite" en las elecciones autonómicas de 2027 y ha destacado "el camino maravilloso" que está haciendo su formación desde los municipios donde están gobernando.

"Ya estamos mostrando que un Madrid del futuro ya está viniendo a través de esos ayuntamientos y de las grandes ciudades que estamos gobernando en esta región. Para mí, será un orgullo estar en el 27 donde Más Madrid me necesite", ha defendido en una entrevista en 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Asimismo, Bergerot ha destacado el papel de la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, que está "liderando una de las mayores preocupaciones de los madrileños que es el derecho a la sanidad pública". "Su segundo apellido es mejor ministra de Sanidad de España", ha añadido.

En el Plenario autonómico extraordinario de Más Madrid, que se celebró el pasado mes de abril, Mónica García deslizó que se presentará a las elecciones autonómicas al asegurar que trabajará para "poder ganar el orgullo de Madrid y llevarlo a cada rincón de la región".

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos y más, y lo digo en primera persona, para poder ganar el orgullo de Madrid, para llevar ese orgullo a cada rincón de la región, para cambiar el Ejecutivo autonómico y para tener un gobierno del que poder estar cada día orgullosos y orgullosas", manifestó en ese entonces.