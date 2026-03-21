Un 'mapa industrial' ofrecerá información sobre polígonos y capacidad de construcción de viviendas en la región

Archivo - Interior de la planta de Ormazabal en Loeches, en el Polígono Industrial El Caballo, a 3 de octubre de 2025, en Loeches, Madrid (España). La planta de Ormazabal en Loeches (Madrid) está dedicada a la fabricación, modificación y reparación de tra - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un 'mapa industrial' ofrecerá información sobre los polígonos, las empresas que están asentadas en estas zonas por especialización sectorial y la capacidad de construcción de viviendas por la tipología de suelo en la Comunidad de Madrid.

Así lo ha avanzado esta semana el director general de Economía e Industria, Jaime Martínez, en la Comisión de Economía y Empleo de la Asamblea de Madrid, donde ha detallado que espera que esta herramienta pueda presentarse a finales de año.

El contrato se ha licitado este año por un importe cercano a los 200.000 euros con el fin de ofrecer una información "muy rica" a los inversores sobre las entidades, la cercanía a estaciones, centros de formación y la capacidad de construcción en la región.

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que lidera Rocío Albert, está ultimando el borrador del nuevo Plan Industrial 2026-2030 tras haber realizado consultas previas durante el último año con los agentes sociales y con otras áreas de Gobierno de la Comunidad.

Tal y como ha detallado Martínez, en los próximos días convocarán a la Mesa de Diálogo Social para recabar nuevas propuestas, contemplar que las grandes necesidades están recogidos en el plan y abordar retos como el energético, el absentismo laboral, la brecha de talento o la competitividad.

"Hemos hecho muchas entrevistas a decenas de asociaciones. Es un plan que no ha sido definido en un despacho porque no tenemos esa fatal arrogancia de entender mejor que el empresario o que el trabajador cuáles son los problemas que tienen que afrontar. Esperamos que responda a esas necesidades, nos lo tomamos muy en serio y queremos que sea aprobado por el Consejo de Gobierno", ha insistido.

Este proyecto contará con 76 medidas y una inversión superior a los 640 millones de euros, donde se impulsarán los distritos industriales, que ofrecerán a las compañías asesoramiento para invertir y les ayudarán en la simplificación de trámites para crear negocios que contribuyan a un crecimiento económico competitivo.