Un mapa virtual permite localizar las luces navideñas de Madrid, desde Meninas a copos o dibujos infantiles hechos led

Luces de navidad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Madrid ilumina sus calles con más de 13 millones de luces LED en 240 puntos de la ciudad, destacando un árbol de 37 metros en Sol, un túnel luminoso en Gran Vía y un ángel gigante de 18 metro - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Pasear por Madrid y no perderse ni una sola de las luces navideñas de la ciudad, desde Meninas enormes iluminadas, hasta los copos de nieve que este año han tomado Gran Vía o los dibujos infantiles reconvertidos en luces led en el entorno de la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel ya es posible echando mano de un mapa virtual elaborado por el Ayuntamiento.

En el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid se puede encontrar el mapa para hacer el recorrido navideño más completo. Al hacer zoom sobre las calles se puede ver qué tipo de adorno tiene cada tramo, como cadenetas, arcos, abetos luminosos, figuras gigantes, belenes, diseños de moda española, infantiles...

Madrid ilumina sus calles desde el pasado 22 de noviembre después de que el doble campeón de rallys Carlos Sainz presionara el botón de encendido de las más de 13 millones de bombillas LED, 7.134 cadenetas, 126 cerezos luminosos y trece grandes abetos, que ponen luz y color a la capital a lo largo de 46 días.

Son 13 millones de bombillas las que encienden Madrid estas Navidades en más de 240 emplazamientos de los 21 distritos. Todas ellas sumadas alcanzarían los 157 kilómetros, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y volver.

Por segundo año consecutivo el alumbrado cuenta con luces diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria que se presentaron al concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, un certamen cuyas propuestas ganadoras están ya siendo transformadas en luces de Navidad.

Además, como en años anteriores, se cuenta con propuestas de diseñadores y especialistas de reconocido prestigio, a los que se sumarán nuevas incorporaciones gracias al convenio entre el Consistorio y la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).