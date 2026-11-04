Una maqueta a tamaño real de la Voyager 1 llega a Condeduque como antesala del 50º aniversario de su lanzamiento - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio cultural Contemporánea Condeduque acoge hasta el próximo 18 de noviembre una maqueta a tamaño real de la sonda espacial Voyager 1, una reproducción realizada por el Aula de Astronomía de Armilla (Granada) para rendir homenaje a una de las misiones más importantes de la historia de la exploración espacial y conmemorar el 50º aniversario de su lanzamiento.

Así lo ha trasladado el Ayuntamiento en un comunicado tras la visita de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, quien ha señalado que la muestra "nos recuerda que la curiosidad y el conocimiento no tienen fronteras".

Asimismo, la delegada ha defendido que acercar esta reproducción a los madrileños permite "despertar vocaciones, compartir el conocimiento y demostrar que la cultura y la ciencia son dos maneras complementarias de comprender el mundo y nuestro lugar en el universo".

La exposición, impulsada por Contemporánea Condeduque, dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte, sirve además como antesala del festival 'A un día luz. Ciencia y música para la sonda Voyager 1', previsto para el 18 de noviembre y que incluirá encuentros de divulgación científica y dos conciertos.

La fecha del festival coincide con el momento en que la sonda se encontrará a un día luz de la Tierra, una distancia equivalente a la que recorre la luz en 24 horas y que ronda los 25.900 millones de kilómetros, aproximadamente cuatro veces la separación entre nuestro planeta y Plutón.

UNA MISIÓN HISTÓRICA QUE SIGUE ENVIANDO INFORMACIÓN

La Voyager 1 fue lanzada por la NASA en 1977 con el objetivo de explorar los planetas exteriores del Sistema Solar y, posteriormente, adentrarse en el espacio interestelar más allá de la heliosfera solar.

Entre sus hitos más conocidos figura la fotografía de la Tierra como un pequeño "punto azul pálido", captada en 1990, así como su entrada en el espacio interestelar en 2012, después de atravesar la heliopausa. Este acontecimiento la convirtió en el primer objeto fabricado por el ser humano en alcanzar esa región del espacio. La nave también transporta un disco dorado concebido como un mensaje para posibles civilizaciones extraterrestres.

El programa Voyager, que incluye también la sonda Voyager 2, permitió obtener imágenes inéditas de los planetas gigantes del Sistema Solar y de sus satélites, transformando el conocimiento científico sobre estos cuerpos celestes. Casi cinco décadas después de su lanzamiento, ambas misiones continúan proporcionando información desde regiones remotas del espacio.

CINCO AÑOS DE TRABAJO Y MATERIALES RECICLADOS

La reproducción expuesta en Condeduque ha sido construida por el Aula de Astronomía de Armilla, en Granada, como homenaje al programa espacial de la NASA.

Se trata de una maqueta a tamaño real elaborada durante cinco años mediante el empleo de materiales reciclados, entre ellos madera, plástico, cartón, PVC y polipropileno.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento, únicamente existe otra reproducción de estas características en el National Air and Space Museum de Washington D.C. El Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA también construyó una maqueta de la sonda, que fue expuesta por última vez en 2018.