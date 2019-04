Mar Espinar (PSOE) define a Ahora Madrid como "un enjambre de gente bien jugando a ser progre"

Publicado 22/04/2019 10:54:43 CET

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid y número 4 en la lista que encabeza Pepu Hernández, Mar Espinar, ha definido a Ahora Madrid como "un enjambre de gente bien jugando a ser progre" y, ya con la alcaldesa, Manuela Carmena, como concejala del área, le ha recordado la gestión municipal al 'My way' de Frank Sinatra pero "lleno de gallos".

En una dura comparecencia pedida a Carmena como cierre de las comisiones de la legislatura, Espinar ha asegurado que el hecho de que su partido apoyara a Ahora Madrid en la investidura les hizo "perder otra vez" porque estos cuatro años "han sido una oportunidad desaprovechada" por "la fuerza de gravedad de los egos".

Para ella, Ahora Madrid es "como una tormenta de verano, con muchos truenos y poca agua" y todo porque "no son progresistas sino alternativos". "No quieren que Madrid progrese sino cambiar el alma de Madrid, algo que no es posible porque su alma reside en la gente". "Ustedes pervirtieron nuestra generosidad", ha lanzado.

(Habrá ampliación)