Mar Espinar (PSOE) será la 'número 2' de Óscar López a la Asamblea de Madrid

Archivo - La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar, durante un pleno en la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, será la 'número 2' del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a la Asamblea de Madrid en las elecciones autonómicas de 2027.

"Es la idea", ha respondido Espinar en un desayuno informativo informativo en la capital al ser preguntada por si ella será ella el tíquet electoral del también secretario general del PSOE-M.

La portavoz en la Cámara de Vallecas llegó al cargo tras el Congreso que situó al Óscar López al frente del partido después del relevo de la anterior dirección, capitaneada por Juan Lobato. Espinar era una de las incógnitas que quedaban porque en las ternas entraba tanto un puesto en la lista del Congreso, como la Asamblea o el Ayuntamiento de la capital, donde ya ostentó al Portavocía tras la salida de Pepu Hernández.

Espinar ha reivindicado a López como una "nueva oportunidad de recuperar esta región para los madrileños". "Le está echando corazón, le está echando cabeza, tiene un proyecto que sabe cómo encaminar todas las desigualdades que se están produciendo en la Comunidad y para mí es un placer poder acompañarle en la candidatura autonómica para poder hacer de Madrid el lugar que se merece", ha apuntado.

Asimismo, ha reivindicado la fuerza popular que hace capaz de "levantar y sostener un Estado del Bienestar donde el más común" tenga una vida "mucho más digna de la que le está dando esta derecha madrileña".

"Les doy mi palabra de honor que no vamos a defraudar a los que luchen por un Madrid más humano, más solidario, más justo, más cordial, más tolerante, más empático", ha rematado.