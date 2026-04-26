Una marcha reivindicativa reclama este domingo la protección y excavación del yacimiento andalusí de Calatalifa

Yacimiento arqueológico de Calatalifa - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Villaviciosa de Odón acogerá este domingo la 24ª Marcha al yacimiento arqueológico de Calatalifa, una cita que busca reivindicar la protección, excavación y puesta en valor de este enclave histórico declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2023, en la categoría de Zona de Interés Arqueológico.

Bajo el lema 'Reclama un futuro para Calatalifa: patrimonio público y gestión responsable', la marcha impulsada por Ecologistas en Acción partirá a las 9.30 horas desde la confluencia de las calles Cueva de la Mora y Rascafría y se prolongará hasta aproximadamente las 13.30 horas.

Calatalifa, cuyo significado es 'Castillo del Califa', constituye uno de los principales testimonios de la cultura andalusí en la Comunidad de Madrid. Situado en un cerro junto al río Guadarrama, el enclave formaba parte de un eje estratégico de comunicaciones entre la Meseta y Toledo, vinculado a rutas históricas que ya fueron utilizadas por romanos y posteriormente por los árabes.

Los organizadores de la marcha subrayan en un comunicado la necesidad de avanzar en su excavación y estudio, al tratarse de la única ciudad andalusí no excavada de la región. En este sentido, han hecho un llamamiento a las administraciones públicas para reforzar su implicación en la conservación y puesta en valor de este enclave, fundamental para comprender el pasado andalusí en el centro peninsular.

Su ocupación se remonta al menos al siglo IX, alcanzando relevancia durante el Califato de Córdoba. De hecho, según recoge la Comunidad de Madrid, las crónicas de Ibn Hayyan recogen la presencia del califa Abd al-Rahman III en el año 939, cuando hizo parada en este enclave durante una campaña militar.

Calatalifa no fue únicamente una fortificación, sino una auténtica ciudad andalusí con carácter militar y civil, dotada de murallas y aljibes. Los hallazgos arqueológicos apuntan a una economía basada en la agricultura hortícola, con sistemas hidráulicos como norias, así como en la ganadería y la producción artesanal, especialmente cerámica, con piezas decoradas y de uso cotidiano.

Tras la conquista cristiana, el enclave quedó integrado en territorios vinculados a Segovia, iniciando un progresivo abandono durante la Baja Edad Media, lo que ha permitido que el yacimiento se conserve como una de las pocas ciudades andalusíes "fosilizadas" en el tiempo en la región.