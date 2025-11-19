Marea de Residencias convoca una manifestación este sábado por los fallecidos en residencias durante la Covid-19

Archivo - Un hombre durante una manifestación de Marea de Residencias, a 23 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Marea Residencias ha convocado una manifestación este sábado por los fallecidos en residencias durante la pandemia de la Covid-19 y para reclamar unos centros públicos de "calidad", así como una normativa estatal que "garantice los derechos y la dignidad a las personas".

La marcha saldrá a las 12 horas desde la Plaza de Cibeles y finalizará en la Puerta del Sol, donde está ubicada la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, bajo el lema 'Justicia para las víctimas en las residencias y para los vivos dignidad y derechos humanos', ha informado en un comunicado.

"Volveremos a recordar a las víctimas que en 2020 murieron de la forma más inhumana y cruel pero también a las que hoy siguen siendo objeto del abandono institucional. Sin justicia, la impunidad conduce irremediablemente a la repetición de los errores. ¿Qué pasará cuando surja una crisis similar a la sufrida en el pasado?", ha señalado la asociación.

Entre sus reclamaciones, reclaman una Ley estatal de Residencias que "garantice los derechos y la dignidad a las personas que viven en las residencias, así como unas condiciones laborales acordes a la importante función que realiza el personal que se dedica a los cuidados".

Asimismo, piden residencias públicas "de calidad" porque las de gestión privada o colaboración público-privada "tuvieron mayor mortalidad que las públicas". Solicitan también "justicia para las 7.291 víctimas" que fallecieron en la pandemia.

"Las políticas infames llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid, basadas en la injusticia social, la indignidad, el abandono y la vulneración de derechos, con la total indiferencia desde las distintas instituciones del estado, ha contribuido a socavar profundamente la confianza de una gran parte de la ciudadanía en el estado de derecho", ha asegurado Marea Residencias.

Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recalcan que ya son 143 causas archivadas sobre los protocolos de derivación hospitalaria aplicados durante la pandemia de la Covid-19 y defienden que "se hizo todo lo humanamente posible para salvar cada vida".