Mario Vaquerizo 'pasa' de polémicas al dar nombre a una sala de ensayo: "No hay mejor desprecio que no hacer aprecio"

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El músico Mario Vaquerizo ha inaugurado este martes la sala de ensayo que lleva su nombre en el centro cultural Galileo, en Chamberí, y lo ha hecho junto con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y 'pasando' de polémicas. "No hay mejor desprecio que no hacer aprecio", ha contestado a la prensa tirando de refranero.

El líder de las Nancys Rubias cree que buscar polémica con este reconocimiento es "absurdo", unas declaraciones que llegan minutos después de que el PSOE haya cuestionado la elección del "líder improvisado de la Movida infantil" y Más Madrid haya criticado el "amiguismo" de los 'populares'.

"Yo estoy feliz y voy allá donde me premian. Vengo acá, a un sitio que no es ajeno a mí como es la ciudad de Madrid, a un sitio que no es ajeno, como es el barrio de Chamberí, y a un ámbito que no es ajeno, como es la música. Estoy muy orgulloso del reconocimiento y es de bien nacido ser agradecido, con lo cual creo que hay que pasar de todo", ha contestado a los periodistas desde la sala de ensayo que ya lleva su nombre.

Ha reconocido que cuando le llamaron de Chamberí sintió miedo porque es pudoroso y se encontró con "el miedo al qué dirán". "Es una tontería porque el miedo no hay que tenerlo nunca, porque el miedo paraliza. ¿Por qué voy a decir que no? Voy a decir que sí porque no deja de reconocer mi labor y mi referencia en el mundo madrileño", ha explicado.

Lo que tiene claro es que no va a olvidar nunca esta sala de ensayo porque es como "un primer amor, que siempre lo recuerdas muy bien". Y ya que estaba en una sala de ensayo, Vaquerizo ha sido preguntado por el instrumento por el que se decantaría. "El micrófono", ha contestado sin titubear.

"Yo cantar, que además a mí me gusta ser muy protagonista. El cantante siempre se lleva las miradas de las chicas y de los chicos, con lo cual yo siempre cantante. Además nunca tomé clases de canto y me he formado y he aprendido a cantar a base de ensayar y de repetir mucho las canciones, de conocer mi voz y de empezar a aprender, que es lo que te da la experiencia, la sabiduría y el conocimiento del medio", ha señalado.

MADRID, "LA CIUDAD MÁS PERFECTA DEL MUNDO"

El cantante ha descrito Madrid como "la ciudad más perfecta del mundo". "Y no lo digo porque me premien sino lo digo porque he decidido vivir aquí, en Madrid y en el centro. Me encanta pasearme por el centro de Madrid y a la vez me encanta irme a mi barrio de Vicálvaro", ha contado.

Preguntado qué implicación tendrá desde ahora con esta sala de ensayo, el músico ha adelantado que irá cuando le llamen. "Cuando quieran que venga a molestar vendría a molestar porque en las salas de ensayo es como en los locales de ensayo, donde se generan cosas muy chulas. Se genera mucha comunión con tu grupo, como cuando te vas de gira en la furgoneta".

"Mi implicación será la que me pidan las personas que usen esta sala, que es una sala para todos los públicos, para todo tipo de música, ya sea heavy, sea folk o sea country. Eso es lo que representa la pluralidad de un centro cultural. Me encanta compartir sala con Quique San Francisco, con Sampedro y con la viuda de Sorolla, eso es lo que representa la esencia de un verdadero centro cultural porque la cultura es de todos y para todos", ha defendido.

Tampoco ha querido pasar por alto la implicación que tiene con Chamberí, distrito del que se considera "medio vecino". "Vengo con Olvi (Olvido Gara, Alaska, su esposa) aquí todos los días a pasear desde Gran Vía. Y después me quedo tomando una y es maravilloso. Y ese como Madrid no se está en ningún sitio y mira que yo conozco sitios, sin desmerecer", ha subrayado.

"Tengo la suerte de que trabajo y viajo mucho, pero siempre que vuelvo a Madrid y entro por la Gran Vía pienso que como en casa de uno en ningún sitio, es lo mejor que te puede pasar. Cuando tienes la suerte de vivir en la ciudad que te gusta, que te representa y en el sitio que tú quisiste vivir desde que eras pequeño porque yo desde pequeñito, cuando venía de Vicálvaro a ver los estrenos de Gran Vía, sus escaparates, la tienda de discos, siempre dije que quería tener tener un piso en Gran Vía, y mira, querer es poder, es un sueño cumplido", ha manifestado.