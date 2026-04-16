Maroto acusa a Almeida de "difundir que regularización traerá delincuencia", un "bulo peligroso" que "alimenta odio"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "difundir que regularización traerá delincuencia", en el marco del proceso impulsado por el Gobierno de España, un "bulo muy peligroso" que, según ha señalado, "solo alimenta odio".

Así lo ha trasladado en una publicación en la red social 'X', en la que ha enmarcado las declaraciones del primer edil en la rueda posterior a la Junta de Gobierno dentro de "una estrategia".

En concreto, Almeida ha advertido de que el Ayuntamiento "no se hace responsable de la chapuza" que ha hecho el Gobierno con la regularización para conseguir los "cuatro votos de Podemos" que le mantienen en Moncloa.

"Lo que no va a hacer el Ayuntamiento de Madrid es cooperar y colaborar con una chapuza que falta el respeto y la dignidad de las personas, que engaña y que pone en grave riesgo que pueda haber inmigrantes con antecedentes que vayan a ser regularizados", ha indicado Almeida.

La socialista ha señalado que las declaraciones del alcalde son "indecentes", puesto que se trata de un proceso que beneficiará a "personas que llevan años trabajando y sosteniendo Madrid". "Ojalá tuviera la dignidad de mirarles a la cara y llamarles criminales", ha zanjado Maroto.