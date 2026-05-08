Maroto afea al PP su "muro a las soluciones" en la reunión en San Blas y ve "lamentable" la ausencia de la Comunidad

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha criticado al Partido Popular (PP) por "poner un muro a la búsqueda de soluciones", en el contexto de la reunión de este viernes entre administraciones para abordar la seguridad en el distrito de San Blas-Canillejas, y ha calificado como "lamentable" la ausencia de la Comunidad en la misma.

El encuentro se producirá este viernes entre representantes del Consistorio, de la Jefatura Superior de Policía y vecinos del distrito a petición del delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, en la sede de la Delegación con el objetivo de definir un Plan Integral de seguridad que contemple medidas sanitarias y sociales que refuercen la labor policial ante los últimos sucesos en la zona del parque del Paraíso.

Tras el asesinato de un joven de 20 años el pasado martes a primera hora de la mañana en el Parque Paraíso de San Blas, el delegado lanzó el guante al Gobierno local y al autonómico para abordar este asunto junto a representantes de la sociedad civil. Sin embargo, finalmente no acudirán enviados de la Comunidad de Madrid.

"Lo lamentable es que hoy va a estar vacía la silla de la Comunidad de Madrid. Y esto pone de manifiesto que cuando hay que buscar soluciones conjuntas, quien pone realmente un muro a la búsqueda de estas soluciones es siempre el Partido Popular, bien sea en el Ayuntamiento, bien sea en la Comunidad", ha declarado Maroto a los medios de comunicación en el acto por el Día de Europa celebrado este viernes en la plaza de la Villa de la capital.

En este sentido, la portavoz socialista ha denunciado esta "absurda" confrontación entre el Gobierno de España, a través de la Delegación, el Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico provocada por el Partido Popular, que "únicamente perjudica a los vecinos" del distrito.

Así, Maroto ha exigido al Gobierno regional que "deje las excusas" y "se siente", ya que "en el ámbito de sus competencias hay mucho que puede aportar" en una reunión que considera "muy importante" al tratarse de una situación que "no se resuelven solo con más policías o poniendo el foco en la seguridad, sino que son problemas complejos que se tienen que abordar de una manera transversal con recursos de las tres administraciones".

"Yo lo que le querría preguntar a Almeida es cómo se pueden afrontar soluciones a estos problemas complejos si en la mesa somos incapaces de sentarnos a buscar estas soluciones, y si él efectivamente comparte que la Comunidad de Madrid no esté sentada", ha añadido.

Asimismo, Maroto ha sugerido la posibilidad de que esta ausencia esté motivada por la visita a México de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso: "No sé si tendrá también algo que ver con que la presidenta se haya ido de viaje y se haya desentendido de los problemas que hay en esta Comunidad, que parece lo que a ella más le gusta, que es viajar en lugar de trabajar por Madrid", ha comentado.

Por otro lado, ha restado importancia a las cartas enviadas al delegado del Gobierno por parte por parte de la concejala presidenta de San Blas-Canillejas, Almudena Maíllo, para pedir una reunión y que, según fuentes municipales, nunca obtuvieron respuesta, alegando que "vayan en la dirección que vayan, no resuelven ningún problema".

"Creo que el rifirrafe entre una carta, el que dice, el que no dice, es que no soluciona ningún problema. Así que si hay una iniciativa en la cual, en este caso la Delegación, ha llamado a las administraciones para buscar una solución, lo que tienen que hacer las administraciones es sentarse y buscar las soluciones por el bien de la ciudadanía", ha concluido.