Maroto alerta del "desmantelamiento de Centros de Igualdad" dentro de la "agenda ideológica" del PP "contra las mujeres"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en el Espacio de Igualdad Ana Orantes - DIEGO VÍTORES (PSOE)

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha alertado del "desmantelamiento de los Centros de Igualdad" dentro de la "agenda ideológica" del PP "contra las mujeres".

Lo ha hecho tras visitar el Espacio de Igualdad Ana Orantes, en el distrito de Barajas, después de que en la última Junta de Gobierno se informara de la nueva Estrategia de Igualdad 2025-2028, que incluye como una de sus medidas estrella la creación de los Centros Integrales de Atención a la Mujer (CIAM), "acercando por primera vez recursos de igualdad y violencia a los 21 distritos", destacaba la portavoz municipal, Inma Sanz.

Los CIAM aunarán en un mismo equipamiento los servicios que ahora se ofrecen en tres tipos de centros: los 18 espacios de igualdad actuales, los tres puntos municipales del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG) y los dos centros de atención psicosocioeducativa (CAPSEM). Esto se traduce en que las políticas de igualdad se expandirán a los cuatro distritos que en la actualidad no disponen de espacio de igualdad (Centro, Moncloa-Aravaca, Salamanca y Puente de Vallecas), apuntaba el Gobierno municipal.

"No queremos Centros Integrados de Apoyo a la Mujer, queremos que las dos redes, la de violencia de género y la de los Espacios de Igualdad, convivan. Y esto es lo que está haciendo el PP, una agenda ideológica contra las mujeres. Empezaron con el aborto y continúan borrando la igualdad de nuestras políticas públicas", ha lamentado la socialista.