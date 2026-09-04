Maroto asegura que Enma López sigue siendo "muy importante" para el PSOE de Cibeles pese a salir de la dirección

Archivo - (i-d) La concejala del PSOE, Emma López, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, durante una sesión ordinaria del Pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 21 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, ha reivindicado este viernes que Enma López continúa siendo una concejala "muy importante" para los socialistas en Cibeles y ha asegurado que trabaja para que "todo el mundo" y todos los militantes tengan voz en el partido.

Este mismo jueves se conoció que la edil era apartada de la dirección del Grupo Municipal Socialista, donde hasta ahora era portavoz adjunta. "Es una decisión que asumo, como no podría ser de otra manera, pero que no comparto. No forma parte de la manera en la que entiendo las primarias y la democracia interna de los partidos", señaló López.

Por su parte, Maroto, en declaraciones a la prensa antes del homenaje a los bomberos fallecidos en los Almacenes Arias, ha indicado que todo el mundo que la conoce sabe que ella siempre trabaja en "en la integración, en que todo el mundo y todos los militantes tengan una voz y tengan también donde poder desarrollar sus aportaciones". Así, ha hecho hincapié en que López mantiene su "responsabilidad" al frente del Área de Economía, Innovación y Hacienda y como responsable de Presupuestos.

"Enma López sigue en el Grupo Municipal Socialista, es una concejala muy importante del grupo y lleva una responsabilidad en la que, en unos meses, se volverá a ver ese trabajo tan eficaz que hace", ha defendido.

Maroto considera así que la permanencia de López en el grupo pone de manifiesto la "integración" de las distintas sensibilidades que concurrieron a las primarias para elegir la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid.

En ese proceso interno, López defendió un proyecto diferente al encabezado por Maroto, que se impuso con 1.045 votos frente a los 841 logrados por la concejala. Maroto decidió posteriormente sustituirla como portavoz adjunta por Meritxell Tizón, integrante de la Ejecutiva de Madrid ciudad y persona de su "máxima confianza".

OBJETIVO: GANAR LAS ELECCIONES DE 2027

Maroto ha insistido en que cualquier militante de la federación madrileña encontrará en ella "una aliada" para conseguir el objetivo compartido de ganar las elecciones municipales de 2027.

"Somos muchos los que queremos ganar al Partido Popular. Yo diría que el conjunto de la militancia madrileña socialista quiere ganar al Partido Popular y en eso es en lo que me voy a centrar", ha afirmado.

A su juicio, las primarias no han debilitado al partido, sino que han permitido reforzarlo mediante un ejercicio de democracia interna. Por ello, ha descartado dedicar tiempo a posibles disputas internas y ha llamado a todas las sensibilidades del PSOE madrileño a trabajar juntas.

"Las primarias nos han hecho más fuertes porque la militancia socialista ejerce con responsabilidad una democracia interna", ha sostenido, antes de emplazar al partido a "sumar y ganar al Partido Popular" para ofrecer a los madrileños un cambio de gobierno en 2027.