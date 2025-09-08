Maroto contrasta "el fango y la fruta" con el "trabajo y el respeto" y recuerda que ella no está siendo investigada

La portavoz del grupo municipal Socialista en el ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha contrastado "el fango y la fruta" con el "trabajo y el respeto institucional" y ha recuerda que ella no está siendo investigada ni lo ha estado nunca reclamando que dejen de crear "sospechas" en torno a ella.

Maroto, en el Pleno del Estado de la Ciudad, ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "que acabe con esa agonía de quedarse dos años más en la Alcaldía" y que lo haga por esta institución, que "no es una sucursal de su partido" ni su "cortijo".

Entre los gestos de Almeida que avergüenza a Maroto ha enumerado "plantar al jefe del Estado en el acto de apertura del curso judicial" aunque el más grave sería "la foto con (Carlos) Mazón días después de la desastrosa dana, en la que murieron más de 200 vecinos y vecinas de la provincia de Valencia", al que puso "alfombra roja al activo más tóxico de su partido en un desayuno donde le hacía de anfitrión, mientras miles de valencianos y valencianas pedían su dimisión".

Maroto ha confesado estar "cansada" de que el PP utilice la corrupción como estrategia de distracción y arma arrojadiza. "Me acusa de estar hasta arriba de corrupción y permítame que lo deje muy claro: no estoy siendo investigada y no lo he estado nunca. No existe ni una sola acusación ni una sola sospecha sobre mi persona", ha remarcado.

Cree que si Almeida trata de ensuciar su nombre con insinuaciones falsas no es más que "una muestra de su desesperación política porque quien recurre a la difamación es porque no tiene ni argumentos ni resultados que defender". En este punto se ha referido al caso mascarillas, al espionaje o a la situación de la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, todo símbolos de "opacidad, de clientelismo y de vergüenza institucional".

Para terminar, Reyes Maroto ha cargado contra el "optimismo vacío" del PP. "Desde el PSOE tenemos propuestas, tenemos ilusión y ganas y, sobre todo, señor Almeida, tenemos proyecto. Queremos una ciudad que recupere lo público, que reparta lo común, que proteja a quienes más los necesitan, que atienda a los barrios más desfavorecidos y que se construya con justicia social un Madrid libre de violencia de género, solidaria, abierta, diversa. Un Madrid que sea un hogar para todos y todas, no un negocio", ha ido concluyendo.