Maroto cree que Almeida, Ayuso y Feijóo "se lo deberían hacer mirar" por "el desplante al jefe del Estado"

Archivo - (I-D El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se abrazan en un acto de ‘En defensa de un gran país’, en el Instituto - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, Maroto cree que tanto el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, como la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el presidente del PP y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, "se lo deberían hacer mirar" por "el desplante al jefe del Estado" al no acudir a la inauguración del Año Judicial.

"Hoy volvemos a ver un desplante importante. Hoy el alcalde debería estar en el arranque del curso judicial y ha decidido ir a un acto partidista, acompañando a Ayuso y Feijóo. Es un desplante al jefe del Estado y creo que se lo deberían hacer mirar porque la institución está por encima del partido", ha condenado en rueda de prensa.

A lo que ha sumado que esta decisión supone una "decepción" para los madrileños porque el alcalde "no está representando a la institución en un acto tan importante". "Representa a la ciudadanía y hoy los madrileños nos sentimos decepcionados, como decepcionados también estamos con un debate, de nuevo perverso, que se ha sustanciado esta semana con el plante de nuevo del Partido Popular a la acción del Gobierno, en este caso a la quita de la deuda", ha continuado.

Para la Comunidad de Madrid suponen "8.600 millones de euros pero Ayuso ha decidido anteponer sus intereses partidistas y su confrontación con el Gobierno al interés de los madrileños". "Los madrileños lo que tienen que saber es que esta quita de la deuda va a mejorar su vida, que es quitarle un 24% de deuda a las cuentas de la Comunidad de Madrid. Es como si nos quitan una parte importante de nuestra hipoteca", ha puesto de ejemplo.

"Esto supone más Estado de Bienestar, supone poder construir colegios, residencias de mayores. Esto supone poder construir centros de salud", ha alegado, para cargar contra "la posición miope" de Ayuso, lejos de su "responsabilidad institucional".