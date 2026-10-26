Maroto cree que Madrid "pierde a un gran delegado" y no ve asociación entre su decisión y el apoyo a Enma López

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, a 24 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, cree que se "pierde a un gran delegado" del Gobierno, Francisco Martín, y no ve "ninguna asociación" entre su decisión de dimitir y el apoyo que pudo prestar a Enma López en las primarias socialistas por la Alcaldía celebradas el pasado julio.

"Hemos perdido un gran delegado. Yo, sin duda, lo lamento, pero por supuesto respeto su decisión. Y luego quiero recordar que las primarias en la ciudad de Madrid y también en la Comunidad fueron en julio. Han pasado tres meses. Por lo tanto, yo no veo ninguna asociación entre una cosa y otra", ha declarado Maroto en rueda de prensa.

Emma López, ha continuado, "sigue trabajando como concejala, defendiendo a los madrileños y madrileñas, haciendo un trabajo extraordinario, como lo ha hecho siempre", ha apostillado.

La socialista se enteró de la decisión del hasta ayer delegado "por los medios de comunicación". "No puedo tener más que palabras de agradecimiento y, sobre todo, creo que perdemos a un gran delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. No lo he hecho en público pero sí que les traslado que lo he hecho en privado y además he tenido una conversación con Fran", ha declarado.

Está segura de que "desde la Delegación del Gobierno se va a seguir trabajando con la misma hoja de ruta, que es que los madrileños y madrileñas conozcan lo que el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez hace en Madrid y que se sigan defendiendo los derechos y las libertades de los madrileños, como se está haciendo con la acampada de Sol".

En este punto ha lamentado un gobierno del Ayuntamiento y de la Comunidad a los que "parece que les preocupa más poner el árbol de Navidad y mirar para otro lado que defender las movilizaciones pacíficas que en la Puerta del Sol se están desarrollando".