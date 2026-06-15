Maroto defiende que el PSOE va a seguir trabajando en un proyecto "que ilusione" a madrileños ante el "ruido" del PP

Archivo - La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto. - PSOE/DIEGO VÍTORES - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha defendido este lunes que su formación va a "seguir trabajando en un proyecto que ilusione" a los madrileños ante el "ruido" que le atribuye al PP tras conocerse una encuesta que manifiesta que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, revalidaría y ampliaría su mayoría absoluta sumando un asiento, mientras que el PSOE perdería un concejal.

Según un sondeo realizado por GAD3 para el Grupo Municipal Popular en el Consistorio, si hoy se celebrasen elecciones municipales en la capital, la composición del Pleno, formado por un total de 57 concejales, quedaría con 30 ediles para el PP, apuntalando así su mayoría absoluta con uno más respecto a 2023; 11 para Más Madrid y 10 para el PSOE, que perderían ambos un asiento; y 6 para Vox, que suma de este modo un concejal más a los 5 que ya tiene.

En este sentido, Maroto ha señalado que "mal le tiene que ir" a Martínez-Almeida "para que se filtre una encuesta interna que hace el Grupo Municipal del Partido Popular" y ha asegurado que, hasta que se celebren los comicios, previstos para mayo de 2027, los socialistas seguirán haciendo una oposición "útil" y dejando el "ruido" al alcalde.