Maroto ensalza el artículo 43 porque "la salud no se mercantiliza" y censura al PP por "privatizar" servicios públicos

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto durante el acto institucional, con motivo del Día de la Constitución, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reivindicado el artículo 43 de la Constitución porque "la salud no se mercantiliza" y ha censurado el modelo del Partido Popular que "privatiza" servicios públicos.

Lo ha expresado este jueves a los medios de comunicación antes del acto institucional, organizado por el Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, donde ha exigido una auditoría de todos los hospitales públicos de gestión indirecta en la región y en la capital.

Esta crítica llega tras conocerse un audio esta semana publicado por 'El País' en el que el ya exCEO de Ribera Salud Pablo Gallart llamaba a "desandar el camino" de 2022 y 2023 en el que se hizo un "esfuerzo para bajar la lista de espera" en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz.

"Con la salud no se mercantiliza, la salud se protege y el artículo 43 lo deja muy claro. Este modelo del PP de privatizar servicios públicos también llega al Ayuntamiento, como los servicios de protección a las víctimas de violencia de género o los equipamientos deportivos", ha alertado.

Maroto ha criticado "la privatización" de manera "programada" de los servicios públicos que "deberían ofrecerse" desde el Consistorio y ha expresado que "se está dejando de prestar servicios y, sobre todo, empeorando la calidad".

"Espero que el alcalde de Madrid tome buena nota hoy que celebramos nuestra Carta Magna para que desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid se garanticen todos los artículos de la Constitución", ha defendido.

Por otro lado, la edil socialista ha reivindicado el artículo 47, el derecho a la "vivienda digna" ante las políticas del PP que lo que hacen es "mercantilizar con los hogares de todas las viviendas, desproteger a muchos vecinos que hoy están en riesgo de abandonar sus viviendas como consecuencia de la compra de sus inmuebles".

"Creo que el derecho a la vivienda y el derecho a la protección de la salud están en riesgo como consecuencia de las políticas fallidas del PP, que debería haber un cambio urgente de orientación política", ha apuntado Maroto.