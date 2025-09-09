Maroto envía una carta a Almeida para sentarse y abordar un pacto local por "la vivienda digna"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la portavoz municipal del grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, en el Palacio de Cibeles, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha enviado este martes una carta al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para sentarse y abordar un pacto local por "la vivienda digna".

Lo ha desvelado en una entrevista en 'Cadena SER', recogida por Europa Press, donde ha defendido que "hay que desterrar la crispación del debate político" y ha asegurado que ella "no entra en los insultos y en las descalificaciones".

"Creo que los madrileños ayer (en referencia al Debate del Estado de la Ciudad) esperaron que hiciésemos propuestas. La vivienda es la gran preocupación de los madrileños y yo le trasladé al alcalde, como lo hago siempre, en un respeto institucional que me caracteriza y en un diálogo permanente, que abordáramos un pacto por la vivienda digna. Hoy mismo le he mandado una carta al alcalde para que nos podamos sentar", ha detallado.

Maroto ha tendido la mano al regidor y ha remarcado que la "ruptura" de relaciones institucionales entre el Gobierno Municipal, el PSOE y la Delegación es "muy malo para la política" porque genera "división". Ha alertado de que la polarización "se traslada a la ciudadanía".

"La política puede solucionar sus problemas. No podemos esperar a que cambie el gobierno en el año veintisiete para poder abordar la crisis habitacional", ha insistido.