Maroto espeta a Almeida que "tiene instrumentos para cerrar" la acampada de Sol pero no lo hace "para confrontar"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha espetado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que "tiene instrumentos para cerrar" la acampada de Sol pero no lo hace "para confrontar".

"Menos hipocresía y a gobernar, señor Almeida. A gobernar", se ha dirigido la socialista al regidor en el Pleno de Cibeles. Maroto ha expuesto que los socialistas han estudiando las normas municipales y han podido concluir que "tiene instrumentos para cerrar la acampada de Sol pero no lo hace porque prefiere estar en la confrontación permanente".

También ha aprovechado este foro para condenar la agresión sexual en Sol. "Y yo la condeno, como condeno también al presunto acosador, alcalde de Móstoles", ha remachado. La edil del PSOE ha afeado la actitud del PP, que "van de patriotas pero luego no están defendiendo el artículo 47 de la Constitución", el derecho a la vivienda.