Maroto exige restituir la placa original de Largo Caballero "destrozada a martillazos": "Así es como ha quedado"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid visita el almacén donde se encuentra la placa de Largo Caballero - PSOE

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha exigido al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida restituir la placa original de Largo Caballero "destrozada a martillazos" en la plaza de Chamberí, donde vivió el presidente de la República.

En declaraciones remitidas a la prensa tras su visita al almacén donde se encuentran los restos de la placa, Maroto ha afeado a Almeida instalar una copia "que falsea la memoria y el patrimonio de la ciudad" en lugar de reponer la original.

"Así es como quedó la placa de Largo Caballero después de que fuera destrozada a martillazos por una decisión del Gobierno de Almeida. No se ha repuesto la placa original sino una copia que falsea la memoria y el patrimonio de nuestra ciudad", ha señalado.

Finalmente, la portavoz socialista ha instado a restituir la original para que así "todo el mundo pueda ver este atropello a la memoria democrática".