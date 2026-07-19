Maroto, tras ganar las primarias: "Hoy tenemos un proyecto y salimos unidos y con más fuerza"

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha reivindicado este domingo, tras ganar las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid, que el partido sale "unido" y "con más fuerza" del proceso interno, al tiempo que ha agradecido a Enma López y a su candidatura la campaña realizada.

"Hoy tenemos un proyecto y salimos unidos. Hoy salimos con más fuerza porque la militancia socialista ha demostrado que el ejercicio de democracia interna es un ejercicio que hace que el proyecto siempre salga reforzado", ha trasladado Maroto en su intervención desde la sede del PSOE-M tras conocer el resultado de las primarias.

La socialista, que ha sido recibida con un sentido aplauso por concejales del grupo municipal como Enrique Rico, Meritxell Tizón, Ignacio Benito o Jorge Donaire, ha asegurado que este domingo es "un día especialmente importante" porque la militancia socialista de Madrid le ha dado su confianza, algo que ha definido como "un compromiso" y "una responsabilidad".

A su juicio, el resultado demuestra que el PSOE "está vivo" y que cuenta con "un proyecto de Madrid", "un proyecto de raíces" y "un proyecto en el que todo el mundo tiene cabida".

ÓSCAR LÓPEZ Y EL PSOE DE LAS "PRIMARIAS DE VERDAD"

Antes de la intervención de Maroto, el secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha tomado la palabra para felicitar a la militancia socialista de la ciudad de Madrid y defender el proceso de primarias del PSOE.

"El PSOE es el único partido que elige a sus candidatos por primarias, el único que tiene primarias de verdad, con militantes que votan libremente", ha señalado López, que ha celebrado la campaña desarrollada y ha afirmado que el partido ya tiene candidata para la Alcaldía de Madrid.

"ESTAMOS MÁS CERCA DE CIBELES"

Maroto ha defendido que las dos candidaturas que han concurrido a las primarias nacían del compromiso asumido en 2023 de construir un camino para llegar a Cibeles. "Este camino nos iba a llevar a Cibeles y hoy, compañeros y compañeras, estamos más cerca de Cibeles que en el año 2023", ha señalado la vencedora de las primarias.

La socialista ha felicitado a Enma López --presente también en el acto aunque no ha entrado a valorar los resultados-- y a su equipo por la campaña realizada y ha subrayado que las primarias "sientan bien" al PSOE porque movilizan a la militancia y permiten escuchar propuestas. "Una militancia que se ha volcado en los actos, se ha volcado a escuchar las propuestas que tenían las dos candidaturas", ha destacado Maroto.

"IR CON TODO"

En su intervención, y a apenas unos minutos del inicio de la final entre España y Argentina, la candidata socialista ha llamado a "ir con todo", ponerse "la segunda estrella" y ganar en 2027.

Maroto se ha impuesto este domingo a Enma López en las primarias para elegir a la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en 2027. La votación se ha cerrado a las 19.30 horas y alrededor de las 20.25 horas se conocía que con 1.045 papeletas Maroto se convertía en candidata al rebasar las 841 obtenidas por su rival.