Maroto "no ha echado de menos" a Almeida, un "alcalde ausente" que lleva dos años "con un proyecto agotado"

Archivo - La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ofrece declaraciones a los medios, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, a 25 de junio de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

Critica al edil por hacer "oposición" al Gobierno de España "en lugar de ser el alcalde todos"

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado que "no ha echado de menos" al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, un regidor, a su juicio, "ausente" que lleva dos años "con un proyecto agotado".

Lo ha manifestado este viernes ante los medios de comunicación desde el intercambiador de Cuatro Vientos al ser preguntada por el regreso del primer edil la próxima semana al Ayuntamiento tras haber cumplido las seis semanas obligatorias de la baja por parternidad.

"Tengo que decir que no hemos echado de menos al alcalde. Es un alcalde ausente. Lleva dos años con un proyecto agotado. No le interesa Madrid y lo vemos en cada pleno donde utiliza los plenos para hacer oposición a la oposición en lugar de para ser el alcalde de todos los madrileños", ha trasladado.

Maroto ha recordado que el próximo 8 de septiembre se celebrará el Debate del Estado de la Ciudad, una sesión "muy importante" que tiene lugar en la mitad de mandato donde se va a poder "confrontar proyectos de futuro".

"Un PSOE que puede ofrecer a la ciudadanía un proyecto ilusionante frente a un PP que no va a ofrecer nada porque lo único que tiene para Madrid es una ciudad que ha vendido a coste cero a los fondos de inversión, a las inmobiliarias, a los intereses privados y que no responde al interés general de vecinos y vecinas que quieren que esta ciudad sea una ciudad para vivir", ha desgranado.

LE DESEA UN CURSO POLÍTICO "INTENSO"

La también secretaria general del PSOE Madrid Ciudad ha subrayado que la vivienda va a ser "sin duda" objeto de debate porque es "el principal problema de los madrileños". Ha lamentado que el PP "no tiene nada que ofrecer" sobre esta cuestión al "boicotear" la Ley de Vivienda, que "garantiza el derecho a la vivienda" y ha asegurado que el modelo de los 'populares' es "la privatización y la mercantilización".

"Yo le deseo un inicio de curso político intenso, como va a ser pero como digo, a un alcalde ausente no le vamos a echar de menos porque va a seguir haciendo lo que ha estado haciendo estos dos años, que es hacer oposición al Gobierno de España en lugar de ser el alcalde de todos y todas los madrileños", ha censurado.