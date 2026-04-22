Maroto no ve "novedades" en la declaración de su antiguo jefe de Gabinete y pide respetar proceso para "saber la verdad"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, durante el Pleno de Cibeles - PSOE/DIEGO VÍTORES

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista Reyes Maroto ha defendido este martes que "no hay ninguna novedad" en la declaración de Juan Ignacio Díaz Bidart, su jefe de Gabinete cuando era ministra de Industria.

Díaz Bidart ha comparecido en el Tribunal Supremo sobre una reunión que mantuvo en 2020 con los representantes de Villafuel que querían obtener la licencia para operar con hidrocarburos, así como sobre una reunión en el Ministerio en la que participó, entre otras personas, el empresario Víctor de Aldama, relacionada con un promotor musical para "solicitar una subvención para un evento musical durante la pandemia".

Maroto ha reiterado que ha dicho ya "todo lo que tenía que decir" en relación a Aldama, con quien "no recuerda" haberse reunido en su etapa como ministra. "Yo dije todo lo que tenía que decir en una Comisión de Investigación, a la que además fui dos veces en sede parlamentaria, y que por supuesto me van a permitir respetar el proceso judicial porque yo sí respeto los procesos judiciales", ha insistido la socialista en declaraciones a los medios desde el Edificio de Grupos.

En este sentido, ha trasladado "tranquilidad", al tiempo que ha querido dejar claro que ella no está imputada "por nada". "Hay otras personas del PP que están protegidas por la cúpula que sí que están imputadas. Aquí en Madrid lo conocemos muy bien y de esas parece que el PP no quiere hablar", ha criticado.

Finalmente, Maroto ha recalcado que "respeta" el proceso judicial, en el que se sabrá "realmente la verdad" y tras el que espera "que paguen los que tengan que pagar".