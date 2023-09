Maroto pide diálogo a Almeida y le plantea un pacto local por la vivienda, por el clima y contra la violencia machista

"Le pido que no sea un súbdito y que no se arrodille ante Ayuso, que defienda a los madrileños", reclama



MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, "más diálogo" y "tender la mano" del consenso en este nuevo mandato, además de plantearle un pacto local por la vivienda, otro por la emergencia climática y otro contra la violencia machista.

También le ha trasladado el decálogo de propuestas con el que concurrió a las elecciones del 28 de mayo, 'Madrid Próximo', y que será la hoja de ruta de la formación en estos cuatro años.

Lo ha hecho en la reunión que ambos han mantenido este miércoles en el Palacio de Cibeles dentro de la ronda de contactos con la oposición, donde Maroto ha destacado la necesidad de que el mandato sea "útil para los madrileños".

En declaraciones a los medios, la portavoz del PSOE madrileño ha aseverado que el inicio del mandato de Almeida es el de un alcalde que "trabaja a tiempo parcial", por lo que le ha exigido que "dedique su tiempo a trabajar por los madrileños, por solucionar los problemas y por hacer de Madrid la mejor ciudad para vivir". También ha destacado la importancia de que los grupos políticos trabajen juntos para el conjunto de la ciudadanía.

EMERGENCIA CLIMÁTICA Y PLAN 18.000

Reyes Maroto ha presentado al alcalde de la ciudad el decálogo de propuestas elaborado por su grupo para encarar esta nueva legislatura bajo el nombre de 'Madrid Próximo'.

En este texto,se recogen las propuestas clave de los socialistas, centrados en el clima, en primer lugar, con la intención de "llegar a un gran pacto local entre todas las fuerzas políticas para abordar los problemas de la emergencia climática".

El PSOE madrileño también aboga por un pacto local por la vivienda para intentar solucionar "el principal problema de los madrileños". En este sentido, la edil ha solicitado que se respete el derecho de acceso a la vivienda y que se atiendan "los problemas de las personas afectadas por el Plan 18.000.

Otro pilar del decálogo socialista recoge el deseo de "un Madrid feminista, con un pacto social por la violencia de género, que tiene que ser una prioridad". A este respecto también ha deseado que Vox se quede aislado por su discurso, que va "contra el sentir de las mujeres", ha destacado Maroto.

En cuanto a movilidad, la socialista ha solicitado a Almeida "más ambición" y "redoblar la apuesta" por el transporte público, para proponer un "reequilibrio" del espacio con el fin de que peatones y vehículo privado puedan "disfrutar de una manera mejor de esta ciudad".

Otros asuntos abordados han tenido que ver con los cantones y con la necesidad de reforzar los cuidados, "especialmente con los mayores que viven solos". Tampoco se ha olvidado de la prolongación de la línea 11 del Metro, en la que los vecinos "están reivindicando el 'No a la Tala'".

"QUE NO SE PONGA DE RODILLAS ANTE LA SEÑORA AYUSO"

Maroto asimismo ha reclamado Almeida que "no se ponga de rodillas ante la presidenta (Isabel Díaz) Ayuso" y que exija más inversiones de la Comunidad de Madrid en la ciudad.

"El alcalde no se puede poner de perfil. Tiene que reclamarle con la misma vehemencia y con el mismo énfasis y rigor que al Gobierno de España. Le pido que no sea un súbdito y que no se arrodille ante la señora Ayuso, que defienda a los madrileños y que sea el alcalde de todos los vecinos y vecinas de esta ciudad", ha zanjado Maroto.