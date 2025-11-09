Maroto pide "políticas reales" de vivienda, "la gran preocupación de los madrileños", y no olvidar Gaza

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto (c), antes de la Misa Mayor de la Virgen de la Almudena, en la plaza de la Almudena, a 9 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido "políticas realistas" a los gobiernos del PP en el Consistorio y en la Comunidad para dar solución a la vivienda, "la gran preocupación" de la ciudadanía, y se mantenga la solidaridad como seña de identidad de la ciudad, con Gaza en sus pensamientos.

A su llegada a la Catedral de la Almudena en el día de la patrona de Madrid, la socialista se ha acordado de "todos los que no tienen techo, no tienen una vivienda", para pedir al Ayuntamiento y a la Comunidad "que hagan políticas realistas para que nadie se tenga que ir de esta maravillosa ciudad porque no pueda desarrollar su proyecto de vida".

"Y también quiero felicitar a los madrileños para que sigan siendo solidarios, para que el drama que están viviendo, por ejemplo, la población en Gaza no se nos olvide porque las madrileñas y madrileños siempre hemos tenido un corazón muy grande para ayudar en todos los conflictos bélicos", ha declarado a la prensa, acordándose especialmente de "los que ya no están, de tantos niños y niñas que han muerto como consecuencia de esa guerra tan cruel".