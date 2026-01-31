Maroto propone 200 millones para atajar la "diagonal" de la desigualdad que relega al Madrid pobre a vivir menos años

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y exministra Reyes Maroto durante una entrevista para Europa Press, a 28 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, propone inyectar 200 millones de euros para atajar la "diagonal" de la desigualdad que, ha asegurado, reduce la esperanza de vida de los madrileños que viven en los distritos con menos recursos de la capital, situados principalmente en el sureste de la misma.

"Hay una diferencia de tres años en la esperanza de vida en función de si vives en el distrito de Usera o en el de Salamanca", ha expuesto Maroto durante una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha afirmado que habría que "reflexionar" sobre lo que está "fallando" mientras se "perpetúa" la desigualdad social y territorial en la ciudad.

"Nosotros buscamos la igualdad de oportunidades y que independientemente de donde vivas tengas la misma calidad de vida, los mismos servicios y las mismas condiciones de vida", ha reivindicado Maroto.

En el mismo sentido, ha señalado que la desigualdad, que es "estructural" y que divide al Madrid rico y pobre, se ve también en el poder adquisitivo de sus vecinos, como es el caso de los distritos de Puente de Vallecas y Chamartín, donde existe una diferencia de 31.000 euros en la renta per cápita. "Esta es una desigualdad intolerable y es consecuencia de las políticas de nuevo fallidas del PP, que no las está abordando con rigor y con valentía", ha subrayado.

En concreto, Maroto ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de "falta de rigor" en el Plan Sures, en el que "se han dejado de gastar 243 millones de euros" entre 2019 y 2024 y que da como resultado "muchos proyectos" sin hacer.

"Ese es un dato que pone de manifiesto que hay muchas promesas, hay un marketing en los planes que anuncia Almeida, pero a la hora de ejecutar vemos cómo se dejan de hacer proyectos que cambian la vida de la gente", ha explicado.

AUGURA QUE LA 'ESTRATEGIA DEL SUR' DE ALMEIDA SERÁ "PAPEL MOJADO"

Por otro lado, sobre la 'Estrategia del Sur' del Gobierno de Almeida, cuya presentación fue aplazada debido a la nevada en la capital el pasado miércoles, ha augurado que solo pondrá "un lacito a lo que ahora mismo está fallando" en el Plan Sures, por lo que se quedará en "papel mojado".

"Yo me quedo con el dato más riguroso con el que se puede fiscalizar a un gobierno, que es su presupuesto. Me da igual lo que anuncie, porque con la falta de ejecución del plan Sures, 243 millones en cinco años, y la congelación de 80,6 millones que hay para este año de los instrumentos de reequilibrio territorial, va a quedar en papel mojado", ha insistido la socialista.

Es justo en este punto en el que Maroto encaja su propuesta de destinar 200 millones de euros en 2027, con el objetivo de conseguir una cifra más del doble por encima de lo presupuestado por Almeida para el Plan Sures este 2026, que asciende a 80,6 millones.

"Es el compromiso que nosotros creemos que la ciudadanía tiene que tener. No solo estamos, como digo, en la denuncia de lo que falla, sino en la propuesta", ha destacado, una propuesta que ve además "solvente, rigurosa y valiente".

MAROTO ACTIVA LA PRECAMPAÑA

La propuesta, según ha resaltado, forma parte de la "agenda del cambio" con la que entra en precampaña para abordar los "problemas" que tiene Madrid, como "la desigualdad, la igualdad de género, la vivienda, la movilidad o la agenda climática".

"Durante todo este año vamos a establecer ese diálogo con el conjunto de actores de la sociedad civil madrileña, empresas, sindicatos y asociaciones vecinales para conectar con la ciudadanía y que vean que el PSOE tiene un proyecto, una agenda del cambio para gobernar Madrid en el año 2027", ha destacado.

Frente a ella, ve a Almeida como un alcalde "caducado" cuyo proyecto se encuentra "agotado". "Un Ayuntamiento con un presupuesto de 6.500 millones de euros que sea incapaz de ejecutar presupuestos que cambian la vida de la gente, pues es que le faltan ideas", ha concluido.