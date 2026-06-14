Maroto (PSOE) da la bienvenida a Belarra a la política madrileña y apela a movilizar voto para cambiar gobiernos del PP

La portavoz del Grupo Municiapl Socialista, Reyes Maroto - PSOE MADRID

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, ha dado la bienvenida a la política madrileña a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, después de que ésta anunciase su intención de concurrir a las próximas elecciones autonómicas, y ha apelado a movilizar el voto en 2027 para cambiar los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.

"Siempre es importante que haya alternativas para que la movilización, que es fundamental para ganar a la señora Ayuso y al señor Almeida, sea un elemento de cambio", ha manifestado en declaraciones a los medios minutos antes del comienzo de la manifestación en defensa de la Educación pública.

Maroto ha apelado así al cambio y a "que la gente no se resigne, a que utilice el voto" para que llegue el "cambio" tanto en Ayuntamiento como Comunidad. Para ello, ha reivindicado el proyecto socialista como "el mejor para ganar" en las citas electorales de 2027.

En este sentido, Maroto ha subrayado que PSOE de Madrid "está al servicio de la ciudadanía" y lleva "muchos años trabajando" con el objetivo de ganar las elecciones de 2027 para gobernar gracias a "una mayoría de madrileños y madrileñas". "En esto es en lo que el PSOE está, con unas candidaturas muy fuertes y el mejor programa para ganar Madrid", ha concluido.