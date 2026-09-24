Maroto (PSOE) exige una reunión "de urgencia" de la EMVS para activar "soluciones residenciales" en Madrid

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha mandado una carta para que convoque una reunión "de urgencia" del consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para activar "soluciones residenciales" en la ciudad además de estudiar posibilidades como comprar bloques enteros para responder a la crisis habitacional por la que atraviesa Madrid.

Así lo ha planteado la portavoz municipal en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la reunión interparlamentaria del PSOE de Madrid que ha tenido lugar en la Rosaleda del Parque del Oeste.

"Quiero que mis primeras palabras sean para Maricarmen. Hoy, como saben, no ha dormido en su casa, está lamentablemente en la cama de un hospital", ha arrancado Maroto en alusión al desahucio de esta vecina de 87 años de Retiro que marcó este miércoles y que causó, además, una movilización social que derivó en uan concentración frente al ático comprado por la Comunidad de Madrid en Chamberí con 10.000 personas.

Considera Maroto que lo sucedido ayer supuso "un punto de inflexión" además de una "llamada de atención a las fuerzas políticas, a las administraciones" porque considera que no se puede "consentir que la ciudad de Madrid sea la antítesis" de lo que "la Constitución exige", la garantía del derecho a la vivienda.

La socialista ha destacado que ella estuvo acompañando a David, un ciudadano de Vallecas que también fue desahuciado ayer de su casa junto a su hijo. "No solo sentí rabia, sentí impotencia, sino también responsabilidad porque aunque estamos en la oposición, los partidos políticos y desde luego el PSOE de la ciudad de Madrid está aquí para proponer soluciones", ha afirmado.

Junto a este enfado, Maroto ha afirmado que también apreció la "falta de soluciones" ofrecidas por el Ayuntamiento y ha destacado que este miércoles no había representantes ni de la Junta de Distrito ni del Gobierno local en los desahucios.

"Y Almeida está atrapado en las mentiras de Ayuso y está poniendo una alfombra roja a los especuladores con un Plan Reside que es un Plan Expulsa", ha cargado la socialista, quien, por contra, ha mandado la citada carta a la EMVS porque el Ayuntamiento "no puede ser un instrumento cautivo que esté en manos de los fondos de inversión".

"La empresa municipal de la vivienda y suelo tiene en estos momentos 1.300 viviendas que están vacías sin adjudicar, porque ayer no hubo una solución residencial digna para David y Mari Carmen por falta de voluntad política", ha rematado Reyes Maroto.