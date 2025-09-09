Maroto subraya que lo que está sucediendo en Gaza es "un genocidio y un exterminio" y pide a Almeida "sentir ese horror"

Archivo - La secretaria general de la Agrupación Socialista de la Ciudad de Madrid, Reyes Maroto, ofrece declaraciones a los medios de comunicación, a 25 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha subrayado que lo que está sucediendo en Gaza es "un genocidio y un exterminio" y ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "sentir ese horror".

Así lo ha manifestado este martes en una entrevista en 'Cadena SER', recogida por Europa Press, en el que ha asegurado que el regidor "se equivocó" en el Debate del Estado de la Ciudad, al afirmar que "no hay un genocidio en Gaza", y que hoy "intenta justificar lo que es un horror y una masacre con retórica".

"Lo que tiene que hacer es admitir que se ha equivocado y corregir claramente su equivocación con hechos porque estamos viendo lo que está pasando en la Franja de Gaza. Es un genocidio y es un exterminio. Están muriendo todos los días niños y niñas y esas colas del hambre se han convertido en colas de la muerte", ha apuntado.

Maroto ha recordado que Almeida es "la máxima representación de una institución" y le ha recomendado que si "quiere parecerse a lo que la sociedad madrileña está trasladando hoy mismo en las calles, debería sentir ese horror".

"Debería hacer un calificativo que no nos tiene que costar, porque es así, y luego tampoco recurrir a la mentira. Yo le he escuchado decir y utilizar incluso a la ONU como escudo para justificar su equivocación y yo tengo que decirle que la propia relatora de la ONU de los territorios palestinos ocupados ha llamado genocidio a lo que está pasando en Gaza", ha insistido.

Preguntada por las posturas de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el primer edil sobre lo que está sucediendo en Gaza, la edil socialista ha expresado que ambos "han dejado de estar cerca de la realidad para estar escudados en una antipolítica".

"Cualquier problema que hay, bien sea nacional o internacional, pues siempre buscan la misma culpable, que es el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde el PSOE hemos condenado los atentados de Hamás y que se liberen a los rehenes, pero con la misma contundencia decimos que en Gaza se está produciendo un genocidio", ha defendido.

Maroto ha recalcado que Madrid es una "ciudad solidaria y libre", que se ha caracterizado por "defender la paz, la justicia y los derechos humanos". "Nos avergüenza cada vez que dos instituciones tan importantes y sus dirigentes no condenen con tanta contundencia esa masacre y ese horror que estamos viendo", ha añadido.