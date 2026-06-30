Maroto ve a Almeida "un fraude" que deja un Madrid "para sobrevivir" y asegura que hay "alternativa": "Del PP se sale"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, durante el Debate del Estado de la Ciudad, en el Palacio de Cibeles, a 30 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ve al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "un fraude" que gobierna "de espaldas a la ciudadanía" dejando tras siete años de mandato una ciudad "para sobrevivir" y no "para vivir", a golpe de "titulares y propaganda".

Así lo ha trasladado durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de Madrid, donde ha cargado contra el balance del Gobierno municipal y ha defendido que existe una "alternativa" para abrir "una nueva etapa" en la capital. "Del PP también se sale", ha asegurado.

Maroto ha preguntado a Almeida si, después de sus siete años de mandato, "en Madrid se vive mejor o peor" y ha asegurado que, para "miles de madrileños", la respuesta es "peor". "Usted no deja un legado. Usted deja mucha decepción", ha lanzado.

La socialista ha situado así la vivienda como el principal eje de su intervención y ha acusado al alcalde de haber convertido este derecho en "un negocio". "Si los buitres están comprando Madrid es porque usted ha convertido el derecho a la vivienda en un negocio", ha afirmado.

También ha cargado contra el Plan Reside, al que ha calificado de "plan expulsa", y ha advertido de que "siete de cada diez edificios residenciales de la almendra central" estarían en riesgo de convertirse en pisos turísticos. Además, ha afirmado que los planes de inspección urbanística "han fracasado" y que "nueve de cada diez viviendas turísticas son ilegales".

"¿Cree que le recordarán por construir vivienda pública o por haber puesto Madrid al servicio de la especulación?", ha preguntado al alcalde. "La respuesta es muy sencilla: le recordarán como el alcalde del pelotazo", ha añadido.

Frente a ello, Maroto ha planteado un "pacto local por el derecho a vivir en Madrid" que incluya el "blindaje del suelo público", la construcción de vivienda pública de alquiler asequible, un plan municipal de emancipación joven, la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, la declaración de zonas tensionadas y un plan de choque contra las viviendas turísticas ilegales.

DE "CHAPUZAS ALMEIDA" A "MADRID ESTÁ SUCIA"

La socialista ha dedicado además parte de su intervención a denunciar lo que ha definido como "el caos" de la gestión municipal, con "demasiada improvisación, anuncios, rectificaciones y decisiones que terminan en conflictos administrativos y judiciales".

"Una vez puede ser un error. Dos veces puede ser una casualidad. Pero cuando los jueces corrigen una y otra vez al Ayuntamiento, el problema ya no está en los tribunales. El problema está en la gestión", ha afirmado. Según Maroto, después de siete años, la marca política de Almeida "ya tiene nombre en Madrid: 'chapuzas Almeida'".

En materia de limpieza, ha asegurado que Madrid está sucia" y que este problema "se ha convertido en el símbolo más visible del abandono de la ciudad". "Basura acumulada alrededor de los contenedores, suciedad en las calles y vecinos que llevan años soportando el abandono", ha detallado mientras enseñaba una imagen de residuos fuera de los contenedores.

La socialista ve a Almeida "máximo responsable" de la situación que describe que no se puede resolver "con un plan de choque de tres meses y una campaña de marketing" un deterioro que, según ha sostenido, "lleva años produciéndose por la falta de planificación y de control sobre los contratos de limpieza".

En este punto, ha censurado la tasa de residuos, que ha calificado de "injusta", "profundamente desigual" e "ilegal", y ha aclarado que el PSOE apuesta por un cambio en la política municipal de residuos orientado a la economía circular, el residuo cero y la elaboración de un plan de cierre de la incineradora de Valdemingómez.

ACUSA AL PP DE PRIVATIZAR SERVICIOS PÚBLICOS

Por otro lado, la portavoz socialista ha señalado que, si hay algo que define el proyecto político de Almeida, es "la privatización". Según Maroto, esto se ha visto en equipamientos deportivos, espacios culturales, atención social, escuelas infantiles y servicios esenciales.

"Donde nosotros vemos un derecho, usted ve una oportunidad de negocio", ha acusado al alcalde, en relación a la participación del Gobierno municipal con el plan regional 40/40 que, para Maroto, es "otro pelotazo".

En movilidad, Maroto ha acusado al Gobierno municipal de someter a los madrileños a "atascos interminables por obras mal planificadas y cortes constantes de la vía pública". Según ha afirmado, existe "una sensación cada vez más extendida" de que moverse por Madrid es "cada vez más difícil". "La paciencia se ha convertido en su principal política de movilidad. Pero los madrileños ya han tenido demasiada paciencia", ha ironizado.

La socialista ha asegurado que detrás de cada atasco hay "una persona que llega tarde al trabajo, una familia que pierde tiempo junta o un comerciante que pierde clientes y tiene que cerrar". "Usted ha convertido los desplazamientos en tiempo robado a los madrileños", ha lanzado a Almeida.

EMERGENCIA CLIMÁTICA: "MUCHO TITULAR, MUCHA FOTO Y MUY POCA SOMBRA"

Maroto también ha criticado la política climática del Gobierno municipal y ha acusado al alcalde de elegir "la propaganda a la planificación" y "el hormigón y las plazas duras" frente a la renaturalización, las sombras, las láminas de agua y la protección del arbolado. "Los toldos de Sol son la mejor metáfora de su política climática: mucho titular, mucha foto y muy poca sombra", ha afirmado.

La portavoz socialista ha reclamado medidas para los barrios que sufren temperaturas más extremas, así como actuaciones en los centros educativos. "¿Qué le parece si apagamos el aire acondicionado y empezamos a cocernos como los niños en los centros educativos de nuestra ciudad?", ha preguntado al alcalde, antes de añadir que, a su juicio, "no es falta de competencias" sino "falta de voluntad política".

La portavoz socialista ve también desigualdad en la capital, que "no solo se mide en euros", sino también "en años de vida", y ha criticado que los planes de reequilibrio territorial se hayan quedado "en titulares y propaganda", como el derribo del 'scalextric' de Vallecas. "Lo que usted llama 'Vallecas abierto' es un parche cosmético", ha afirmado.

El problema, a su juicio, es un alcalde "que ha dejado de escuchar", "un alcalde ausente" que "solo aparece cuando hay una foto, una inauguración o un titular".

"DEL PP TAMBIÉN SE SALE"

Finalmente, Maroto se ha dirigido a los madrileños que se sienten "defraudados, engañados o desilusionados" porque "en estos siete años el PP les ha fallado". "Les digo que no se resignen. Hay una alternativa", ha afirmado.

La portavoz socialista ha defendido que el PSOE ha recorrido "cada barrio y cada distrito" y que cuenta con "proyecto, equipo y un modelo de ciudad" para situar "a las personas, los barrios y los servicios públicos en el centro de la acción política".

"Nuestra hoja de ruta es la 'Agenda del cambio'", ha señalado, una agenda que, según ha recordado, aborda el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, la limpieza, el cuidado del espacio público, el reequilibrio territorial, la defensa de los servicios públicos y el fortalecimiento de la democracia local.

Maroto ha contrapuesto así el "Madrid del pelotazo" que atribuye al PP con un "Madrid para vivir"; el "Madrid de la desigualdad" con uno que "no abandone ningún barrio"; y el "Madrid del odio y la crispación" con una ciudad que "recupere la confianza en las instituciones".

La socialista ha concluido asegurando que "Madrid está preparada para abrir una nueva etapa" y que la ciudad avanza "cuando escucha a su gente, cuando amplía derechos y cuando se gobierna pensando en la mayoría".